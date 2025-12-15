Det kommer inte att bli någon fortsättning i Vimmerby för Marcus Limpar Lantz. Sportchef Pelle Johansson bekräftar att klubben fått nej efter en dragkamp med Kalmar.

– Vår förhoppning var att han skulle fortsätta i Vimmerby, säger Johansson till Vimmerby Tidning.

Marcus Limpar Lantz ser ut att spela i Kalmar efter 2025/26. Foto: Bildbyrån/Pär Olert (montage).

När Marcus Limpar Lantz anslöt till Vimmerby inför säsongen var det efter hela 41 poäng på 52 matcher i Hudiksvall och Hockeyettan. Nu ser han ut att vara klar för en flytt från botten till toppen i Hockeyallsvenskan.

När Vimmerby Tidning nu tar upp sina uppgifter om att det inte blir en förlängning efter 2025/26, bekräftar sportchef Pelle Johansson att det varit en dragkamp med Kalmar.

– Jag fick till mig att det stod mellan oss och Kalmar. Och Marcus tackade nej till oss igår, säger han till tidningen och fortsätter om hur man velat förlänga med 22-årige centern.

– Han har absolut varit högprioriterad för oss och en spelare som vi ville bygga laget kring till nästa säsong. Klart att det här är jobbigt när vi fått till oss han trivs bra hos oss. Det är svårt att bygga kontinuitet.

Frustrationen: ”Svider att Kalmar petar på våra spelare så tidigt”

Detta skulle inte heller bli den första flytten för en spelare från Vimmerby till Kalmar. Tvärtom har det blivit ett naturligt steg efter sommarens värvningar av George Diaco och Eddie Levin.

– Det är såklart jäkligt surt när det blir så här och man ser ett mönster. Kalmar har på kort tid tagit ett gäng spelare från oss och det verkar inte vara någon tillfällighet, säger Pelle Johansson i Vimmerby Tidning och fortsätter om frustrationen när konkurrentens sportchef, Daniel Stolt, fiskar i sin hemstad.

– Klart att jag är lite besviken. Det som framför allt svider är att det sker redan nu och att Kalmar petar på våra spelare så pass tidigt. Det var samma sak med Eddie Levin förra säsongen.

Source: Marcus Limpar Lantz @ Elite Prospects