Södertäljes tunga premiär: ”Saknar offensiven helt”

Ett till stora delar nytt Södertälje fick en tung premiär hemma mot Karlskoga. Värmlänningarna var klart bättre och vann rättvist med 4-1.

– De får väldigt långa anfall mot sig och saknar offensiven helt egentligen, sa experten Fredrik Söderström efter den andra perioden i TV4:s sändning.

Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån.

Karlskoga har fått behålla en stomme och har även Dennis Hall kvar som huvudtränare. Värmlänningarna har varit ett stabilt topplag under ett par säsonger nu och ställdes i premiären mot Södertälje. Som har byggt om laget från grunden från förra säsongen.

De båda lagen är topptippade och det var också bortalaget som började klart bäst. Bik skapade flera stora chanser och tog också ledningen i powerplay genom Eero Teräväinen. Rickard Olsén klev sedan fram och utökade till 2-0 innan den första perioden var över.

Det kom sedan även 3-0 i den andra akten när Åke Stakkestad gjorde mål i sin tävlings-comeback i Karlskoga.

– Jag tycker att vi har en bra attack i anfallsspelet och vi hittar lägen. jag tycker vi har hållt oss till en bra disciplin och inte dra på oss något onödigt. Vi har varit konsekventa i det vi har satt upp, säger Dennis Hall till TV4.

Efter den andra perioden var Södertälje också i rejäl brygga. Inte bara stod det 3-0 till bortalaget, de hade också det förtvivlat svårt i spelet. Där det ofta blev långa och jobbiga anfall från Karlskogas sida.

– Södertälje har en tendens att när de vinner puck bli lite omständliga och spelar fast sig. Det blir de diagonala puckarna när man skickar pucken på vinst och förlust. Tanken är jättefin men problemet är att man kommer långt från situationerna och man spelar helt enkelt ifrån situationerna. Jag tror att Andreas Johansson känner en del frustration, sade Fredrik Söderström i studion och fortsatte:

– Karlskoga är så här långt det klart bättre laget. En tydlighet, skärpa och jag tänker från förra säsongen där de bara gnuggar vidare. Kom ihåg att Södertälje har väldigt mycket nytt. De får väldigt långa anfall mot sig och saknar offensiven helt egentligen.

I den tredje perioden höjde sig däremot Södertälje något och fick vittring när Karl Sterner prickade in 3-1. Forwarden, född 2006, gjorde därmed mål i sin första match i Hockeyallsvenskan.

Södertälje tog ut målvakten för att försöka göra en sista push. Det blev istället 4-1 till Karlskoga genom Henrik Björklund.