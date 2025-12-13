Mardrömmen: Missar resten av säsongen

Södertälje tappar Måns Lindbäck för resten av säsongen. Forwarden har drabbats av en allvarlig korsbandsskada.

Måns Lindbäck missar resten av säsongen.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Måns Lindbäck var ett prestigeförvärv för Södertälje inför säsongen. Forwarden återvände hem från HV71 men hade, precis som resten av laget, svårt att leva upp till förväntningarna i inledningen. Den senaste tiden har han däremot börjat visa lite form.

Och då kommer istället ett mardrömsbesked.

Södertälje tappar Måns Lindbäck

I onsdagens match mot Östersund blev det bara tre minuters spel innan oturen var framme. Nu står det också klart att det handlar om ett skadat korsband. Det innebär att det är slutspelat för säsongen. 29-åringen har gjort sju poäng på 25 matcher den här säsongen där fem av dem har kommit senaste tio matcherna.

— Det är såklart inte det besked vi ville ha. Mest synd är det om Måns, som krigade med rehab hela våren och som precis hade börjat hitta rätt i spelet, säger sportchef Emil Georgsson i ett pressmeddelande.

Måns Lindbäck har kontrakt med Södertälje i ytterligare två säsonger till.