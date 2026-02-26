Riskerar att missa derbyt: ”Han är ytterst tveksam”

Imorgon väntar ett 08-derby på Hovet när Södertälje kommer och gästar AIK. Nu riskerar Södertäljes forward Teemu Väyrynen att missa mötet.

– Han är ytterst tveksam till i morgon, säger Södertäljes huvudtränare Andreas Johansson till LT.

Teemu Väyrynen riskerar att missa derbyt

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

I slutet av andra perioden under gårdagens match mellan Södertälje och serieledande Björklöven åkte Väyrynen på en smäll. Han spelade inget under tredje perioden.

– Han fick en smäll på överkroppen med en och halv minut kvar av andra perioden. Vi fick beskedet i pausen att han inte kunde fullfölja. Han är ytterst tveksam till i morgon, säger Andreas Johansson till LT.

”Jag får laborera, helt enkelt”

Huvudtränaren har redan nu börjat fundera hur kedjorna kan se ut ifall Södertälje behöver klara sig utan Väyrynen.

– Ja, då får vi laborera lite grann. William (Eriksson) har spelat center genom åren. Det kan bli att jag flyttar upp ”Harle” (Hampus Harlestam). ”Hank” (Henrik Eriksson) kan ju också spela center. Jag får matcha och laborera med minuterna, helt enkelt, säger Johansson.

Finländaren har stått för 10 poäng (4+6) på 27 matcher.

Utöver den geografiska närheten är poängskillnaden mellan Södertälje och AIK dessutom relativ liten. Men det skiljer nio poäng mellan lagen när det endast återstår fyra matcher av grundserien. Södertälje har en plats i topp sex att jaga.

