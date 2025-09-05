Södertälje överkört – efter veteranens show

Konstantin Komarek, 32, visade att gammal är äldst.

Helt ensam såg han till att Västerås i ett pressat läge gick iväg till en säker 5–2 seger mot Södertälje.

Konstantin Komarek slog till två gånger om.

Foto: Bildbyrån

Det återstår två veckor tills premiären i Hockeyallsvenskan, som går av stapeln fredagen den 19:e september.

Båda lagen som ställdes mot varandra på fredagen i Västerås är lag som har mycket att bevisa i år.

Västerås ska bli ett stabilt (stabilare) lag som siktar på slutspel under Peter Andersson. Södertälje har varit tydliga: Det är SHL som gäller.

Veteranen avgjorde på egen hand

Men på fredagen såg det ut som att det var tvärtom. För då åkte Södertälje på en brakförlust i ABB Arena.

Västerås gick på knock och ledde med 3–0 i den andra perioden. Kim Rosdahl, Carl Jakobsson och Anton Gradin såg till att Andreas Johansson och hans stab fick huvudbry att ta hand om inför den sista perioden.

Dock såg William Wiå till att göra ett mål i slutet av perioden för att hålla liv i det. Efter ytterligare en reduciering visade Konstantin Komarek att det fortfarande finns kvalitet i den erfarna kroppen. Med två mål i den sista perioden fastställde han själv slutresultatet till 5–2 för Västerås.

Resultatet innebär att Södertälje nu förlorat två matcher under försäsongen mot Västerås. Den tidigare matchen avgjordes efter straffar.