Södertäljes nya smäll: Toppbacken saknas

Två raka segrar och kanske, kanske har krislaget börjat vända runt säsongen. Men när Södertälje i kväll åker till Mora är det utan sin nyckelback Daniel Norbe.

Daniel Norbe saknas för Södertälje i kvällens match.

Foto: Johan Axelsson / Bildbyrån.

Daniel Norbe är en av Södertäljes bästa spelare och äter en stor mängd istid. Även om poängen inte har kommit i lika rask takt som tidigare år har backen stått för tio poäng på 21 matcher. När laget nu åker upp till Dalarna för att möta Mora är det med två raka segrar i bagaget.

Samtidigt som de nu får klara sig utan sin toppback.

— Han testade lite nu på fredagsmorgonen på skridskor men det går inte i dag. Det fungerade inte att få på sig skridskon och vrida och vända. Han ska göra en röntgen så får vi se. Det är på samma sida av kroppen. Men det är inte den gamla skadan. Så det är lugnande, säger Andreas Johansson till Läns-Tidningen.

Daniel Norbe gjorde en assist senast mot Vimmerby. Det blev däremot bara 13 minuters speltid innan han klev av isen.

Source: Daniel Norbe @ Elite Prospects