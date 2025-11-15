NHL-klubben på plats: ”Specialstuderar honom”

Det blev målvakternas kväll när AIK besegrade SSK under lördagen. För Love Härenstam blev det dessutom extra speciellt då St. Louis Blues-representater var på plats.

– De är nog inte besviken på hur han har uppträtt, säger experten Per Svartvadet i TV4:s sändning av 1–2-matchen.

Love Härenstam i Södertälje. Foto: Bildbyrån/Jesper Zerman.

Att Love Härenstam hittat fin form inför Junior-VM har inte undgått många denna höst – och inte heller hos St. Louis Blues.

När Södertälje, under lördagen, spelade sin andra match på två dagar imponerade nämligen den 18-årige målvakten framför representater från NHL-klubben. Samma klubb som valde honom i sjätte rundan av sommarens NHL-draft.

– Han är ju draftad av St. Louis och de är här med sin målvaktsutbildare och specialstuderar Härenstam just nu… De är nog inte besviken på hur han har uppträtt, igår, men framförallt idag när han gjort många kvalificerade räddningar, säger TV4:s Per Svartvadet i sändningen av mötet med AIK.

Efter 17 av 20 möjliga räddningar i fredagens 1–3-förlust mot Karlskoga klev Härenstam av isen med 93,55 i räddningsprocent mot AIK. Matchen slutade i en 1–2-förlust där båda burväktare fick upp mot 30 skott emot sig.

En poäng från kvalplats: ”Förtjänar det inte nu”

För SSK innebär dock förlusten att man nu har 18 poäng på 18 matcher. Ett facit som ger en 12:e plats, en poäng ifrån lagen på de två kvalplatserna.

– Det är tufft såklart. Det är ett tufft läge. Det känns som att vi ger allt här idag, men det är två enkla mål som de gör och vi lyckas inte få in pucken. Det gnetar jävligt hårt emot oss, säger 35-årige Niklas Arell till TV4 efter slutsignal.

– Vi börjar lite för avvaktande i egen zon. Vi vill inte gå bort oss förmodligen, men blir för passiva. Vid första målet ska ju jag lyfta klubban och inte hålla ner den. Det är små detaljer. De får studsen med sig, vi får inte studsen med oss. Sen förtjänar vi det inte riktigt nu, det behöver bli bättre.

Arell fortsätter sedan om det prekära läget där man snart kan trilla ner på någon av de där två sista platserna.

– Man vinner inget på att vara orolig. Det är något som såklart uppstår naturligt, men det är inget man vinner något på av min vetskap. Det blir att försöka koppla bort det och ändå ha glada miner emellanåt. Sen måste vi vara desperata och försöka vinna matcherna, säger han.

Source: Love Härenstam @ Elite Prospects