Södertäljes kollaps i tredje perioden: ”Otroligt frustrerande”

Hugo Hävelid gjorde sin debut för Nybro mot Södertälje på bortaplan. Då stod smålänningarna för en mäktig vändning – och vände 1-3 till 5-3 i den tredje perioden.

— Jag vet inte vad jag ska säga, det är otroligt frustrerande att det ska kunna hända, säger Andreas Johansson till TV4 efter matchen.

Södertälje förlorade mot Nybro.

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån.

Södertälje inledde starkt mot Nybro och tog ledningen genom Jonas Ahnelöv. I den andra perioden kom också 1-1 genom Hugo Gabrielson, innan Carter Ashton återtog ledningen för hemmalaget.

I den tredje perioden kom även 3-1 när William Wiå utökade ledningen.

Men då kom kollapsen. Tim Lindfors, Joel Kant och Julius Bergman gjorde tre raka mål för att vända 1-3 till 4-3. Joachim Rohdin klev sedan fram och satte 5-3 i tom kasse.

— Det där ska vi bara spela hem. Det är inte bra nog. Jag vet inte vad jag ska säga, det är otroligt frustrerande att det ska kunna hända. 3-1 på hemmaplan att vi inte kan göra ett bättre jobb med och utan pucken. Jag är inte smart nog att göra den bästa analysen just nu, säger SSK:s huvudtränare Andreas Johansson till TV4.

Hugo Hävelid vinnare i sin debut för Nybro

Södertälje, som vann mot MoDo senast, hamnar alltså återigen på förlorarspåret. De ligger nu precis ovanför kvalstrecket. För Nybros del innebär det att man klättrar upp på topp sex igen.

Noterbart är också att Hugo Hävelid, inlånad från Djurgården blev vinnare i sin debut för klubben. Målvakten har haft en tuff tid i SHL och nu kommer säsongens första seger för 21-åringen. Det efter att ha räddat 24 av 27 skott.

— Jag mötte upp grabbarna i dag. det blev många nya handslag och många nya namn. Superskönt att få med sig segern och jag tycker grabbarna krigar hela vägen in. Jag tycker ändå att jag skötte det bra. Efter 20 minuter hade jag kommit in i matchen, det är klart man inte vill släppa in tre mål men det är en solid insats och tre poäng, säger Hugo Hävelid efter matchen.