Södertälje fortsätter att gå jättetungt i Hockeyallsvenskan. Under onsdagen kom fjärde raka förlusten efter att ha förlorat med 2-1 i Kalmar.

Efter matchen var Andreas Johansson frustrerad på bristen av powerplay.

— Vi har inga pp:n så vi får inte ens chansen där, sa tränaren till TV4 efter matchen.

Södertälje har det fortsatte jättetungt i Kalmar.

Det vill sig inte för Södertälje och Andreas Johansson i Hockeyallsvenskan så här långt. Just nu ligger laget i botten samtidigt som att förlusterna radar upp sig. Under onsdagen väntade en svår bortamatch i Kalmar.

Då blev det också som väntat tungt för SSK.

Elliot Ekmark gjorde 1-0 för hemmalaget i den första perioden. Därefter följde en andra period där Södertälje i mångt och mycket var utspelade. Skotten i perioden var 14-4 till Kalmar samtidigt som Jesper Lindén gjorde 2-0. Det bakom Love Härenstam som också spelade riktigt bra.

— Vi kommer ut alldeles för svagt den här perioden. Vi är svaga framför mål och vi kladdar otroligt mycket med pucken. Jag tycker vi är långsamma i situationerna. De får mycket tid med puck och vi får jobba hårt på många fler ställen, sa Måns Lindbäck till TV4 efter den andra akten, och fortsatte:

— Vi har en del att fixa. Den här perioden var under all kritik. Defensiven föder offensiven och vi spelar utan puck den här perioden. Vi har något byte i anfallszonen men vi behöver fler för att kunna vända den här matchen.

Stark tredjeperiod av Södertälje

I den tredje skedde en scenförändring. Södertälje klev upp rejält och hittade även reduceringen.

Karl Sterner skyfflade in pucken och 2-1. Då blev det match igen där SSK också fick vittring. Men Kalmar stod emot och pucken ville inte in till 2-2. Istället slutade matchen 2-1 till hemmalaget.

— Vi gör en väldigt bra förstaperiod. Vi har ett friläge, en puck på linjen men vi får inte det med oss. Jag tycker att vi är nog så bra, eller jag tycker vi är bättre än dem, förutom deras två powerplay. Vi får inget powerplay med oss på hela matchen. I den andra perioden har de mycket snurr och får hål på oss tidigt. Och sen trycker vi på sista och gör ett bra försök. Det är små marginaler och i det stora hela gör vi en bra bortamatch mot ett lag som är ganska heta, säger Andreas Johansson till TV4.

Just att det inte blev något numerärt överläge var något som Johansson var märkbart frustrerad på.

— Har man inget powerplay på två matcher i rad… Det är noll pp på 120 minuter och jag menar, de gör 1-0 i sitt pp, missar skottet och den går in. Vi har inga pp:n så vi får inte ens chansen där. Det blir två saker, ineffektivitet och inga pp.