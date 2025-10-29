Södertälje lyckas rädda en poäng borta mot Västerås.

Men SSK förlorar ändå krismötet.

– Vi är inte tillräckligt ödmjuka för att vinna matchen, det gör mig besviken, säger tränaren Andreas Johansson till TV4 efter förlusten.

Södertälje förlorade återigen, trots att de räddade en poäng. Foto: Bildbyrån (Montage)

HockeyAllsvenskans två stora krislag, Västerås och Södertälje, ställdes mot varandra under onsdagskvällen. En väldigt viktig match för de båda lagen där VIK kom från två vinster mot Karlskoga och Mora medan SSK vann mot AIK senast.

Det var bortalaget Södertälje som inledde bäst och även tog ledningen. William Wiå satte sitt femte mål för säsongen när han gjorde 0-1 i boxplay. Västerås kom sedan att kvittera genom SHL-värvningen Oscar Lawner för 1-1 efter första perioden. I den andra tog SSK återigen en tidig ledning där toppbacken Daniel Norbe sköt 1-2. Men Västerås kom att resa sig återigen.

Stjärnan Konstantin Komarek klev fram med sitt fjärde mål på lika många matcher för att sätta 2-2 i matchen. Västerås vände även på steken och tog ledningen med 3-2 genom Max Karlsson. Södertälje var därmed missnöjda med hur spelet såg ut i andra perioden.

– Det är inte alls lika bra av oss. Jag vet inte varför vi kommer ut som vi gör här i andra. Vi får ändå in en puck men nästan i bytet efter kan de hänga dit den, få energi av det och även hänga en till. Vi måste upp och spela betydligt bättre i tredje, säger Norbe till TV4.

Andreas Johansson efter förlusten: ”Det gör mig besviken”

Läget skulle däremot inte bli bättre för SSK utan i tredje perioden kunde hemmalaget Västerås utöka ledningen. I sin andra match för VIK klev Patrick Guay nu fram och gjorde sitt första mål för 4-2. Södertälje fick däremot kontakt när William Wiå sköt sitt andra mål i matchen för 4-3 med sju minuter kvar att spela. I slutet av matchen jagade SSK en kvittering och med 98 sekunder kvar kom även 4-4. Prestigevärvningen och lagkaptenen Patrik Zackrisson höll sig framme och satte sitt första (!) mål för säsongen för att kvittera till 4-4.

Men trots den sena upphämtningen förlorade Södertälje ändå. Konstantin Komarek klev upp och sköt sitt andra mål för matchen för att ge bonuspoängen till Västerås. Södertälje får därmed nöja sig med en poäng. Huvudtränaren Andreas Johansson fick därmed återigen se sitt lag förlora.

– Jag tycker att det är hafsig match. Vi är inte tillräckligt ödmjuka för att vinna matchen. Vi börjar bra men sedan sätter vi oss i situationer där de kan vända spelet på oss och vi tappar puckar i mittzon fast vi har pratat om att inte göra det. Sedan tacklar vi nästan ingenting fast det var en stor del av vår game plan, säger tränaren och fortsätter:

– Vi har en härlig moral att göra två mål och få med oss en poäng men i overtime spelar vi med huvudet under armen och går bort oss. Vi förlorar matchen på att vi inte ödmjuka helt enkelt. Jag tycker att vi ska vara ett bra nog lag för att vinna matchen om vi är ödmjuka. Det gör mig… irriterad ska jag inte säga men besviken.

Södertälje är kvar i botten av HockeyAllsvenskan med bara 15 poäng efter 13 omgångar så här långt.

Västerås – Södertälje 5–4 OT (1-1,2-1,1-2,1-0)

Västerås: Konstantin Komarek 2, Oscar Lawner, Max Karlsson, Patrick Guay.

Södertälje: William Wiå 2, Daniel Norbe, Patrik Zackrisson.

Source: HOCKEYALLSVENSKAN League Page @ Elite Prospects