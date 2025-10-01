Expertens varning till SSK: ”Det ser jag inte”

Södertälje fick det inte att stämma i powerplay och föll med 1–2 mot jumbon Västerås.

Då höjde TV4:s Fredrik Söderström ett varningens finger kring prestationerna i spelformen.

– Det behöver vara glasklart, säger han i sändningen.

Fredrik Söderström och Södertäljes kapten Patrik Zackrisson. Foto: Bildbyrån (montage).

När Södertälje klev in i onsdagsmötet med Västerås hade man en powerplay-procent på 26,67.



Det som sedan följde var ett möte där hemmalaget gång på gång fick spela i numerärt överläge mot den hockeyallsvenska jumbon (med noll poäng). Och ändå fick man det inte att lossna.



Efter att VIK:s Malte Sjögren tagit matchstraff och SSK fått spela i fem mot tre utan att lyckas, kom även frågorna i TV4.



– Man har spelat över elva minuter i powerplay. Vi kan se att det är för omständigt och för mycket en och en. Jag blir lite fundersam, för tittar jag på Södertäljes laguppställning så tycker jag att man har spelarna för att ha mycket mer konstruktivt och kvalificerat powerplay. Nu blir det lite forcerat, och det smyger sig in en stress. Man söker både passningar och avslut där man suktar efter för mycket, sade experten Fredrik Söderström inför tredje perioden.



Söderström fortsätter kring anledningen till det hela, och hänvisar till att man endast fick iväg två skott på mål över 45 sekunder i fem mot tre.



– Jag tror att de hamnat i ett läge där det blir stressat och forcerat. Det är ett problem. Det andra kan vara att det finns många som knackar på PP-dörren, och många som vill ha en status och roll. Jag vet av erfarenhet att otydlighet i ett powerplay blir sällan bra. Det behöver vara glasklart. Vem ska bära puck? Vem ska sätta den i spel? Vem ska göra jobbet runt kassen? Det ser inte jag riktigt, säger experten.

Patrik Zackrisson: ”Vi är lite för klena”

När tredje perioden sedan var igång dröjde det 2,17 innan Sebastian Dyk hade skickat in 1–0 i matchen. Ja, ni gissade rätt, i powerplay.



Trots detta var det till slut Västerås som vann matchen. Nyförvärvet Oscar Lawner satte 1–1 med fem minuter kvar, och i straffläggningen avgjorde Max Karlsson.



– Det är klart att vi inte är nöjda med PP idag, men jag tycker ändå att vi har några genomspel och några skott där vi inte riktigt får till det där lilla sista, säger kapten Patrik Zackrisson till TV4 efter förlusten och fortsätter:

– Sen blir det lite forcerande och lite frustration där man känner att man hela tiden vill hitta ett avgörande. Vi är lite för klena och spelar lite för lätt. In med pucken på mål, vinn lite kamper, ta bort en back och slå in en retur. Mer grisigt helt enkelt.