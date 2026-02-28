SHL-lånet blev hjälte mot Kalmar: ”Får kolla sen”

Tidigare i februari bröt han till slut måltorkan. Idag, efter chansen i SHL, blev Viggo Nordlund stor hjälte för Oskarshamn.

– Jag vet inte ens var den gick in. Jag får kolla på det sen, säger 19-åringen i TV4 efter 3–2-vinsten mot Kalmar.

Viggo Nordlund stod för 3–2 för Oskarshamn i förlängningen mot Kalmar. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic (montage).

Lördagsmötet mellan Kalmar och Oskarshamn handlade till stor del om målvakterna Jacob Crespin och Emil Vuorio. Men när förlängningen kom var det Viggo Nordlund som fick in en puck, på till synes ganska enkelt sätt, för att avgöra till 3–2.

Den 19-årige forwarden, på lån från Skellefteå, sprätte iväg pucken i en ensam kontring och fick inom kort jubla.

– Jag såg att jag skulle hinna först på den så jag åkte och försökte bara få iväg ett snabbt skott. Jag vet inte ens var den gick in. Jag får kolla på det sen. Jäkligt skönt, säger han sedan i TV4.

Hyllar målvakten: ”Han är matchens lirare”

Talangen var nyligen, tillfälligt, tillbaka i SHL och fick spela mot både Leksand och Färjestad, men har i övrigt varit i IKO hela säsongen. Innan 9 februari befann han sig dock i en 80 dagar lång måltorka. Nu har detta bytts mot tre poäng (2+1) på fyra matcher.

– Ja, vi hade lite lägen, och det var svårt att få in den ett tag där. Sen lossnar det. Skönt att min puck slank in där också, säger Nordlund om Crespin i Kalmar målet.

– Han gör några riktigt fina räddningar och kliver upp stort när vi behöver honom. Han är matchens lirare idag, fortsätter han sedan om egna Vuorio.

NHL-draftade lånet står nu på elva mål i Hockeyallsvenskan denna säsong.

Source: Viggo Nordlund @ Elite Prospects