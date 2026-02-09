Skellefteå-lånet Viggo Nordlund kan pust ut. Efter åtta mål på de första 20 matcherna i IK Oskarshamn avslutades idag en 80 dagar lång vänta.

– Det är klart att man alltid vill vara med och bidra, och när man inte har flytet med sig så blir det lite motigt ibland, öppnar matchhjälten upp i TV4 under 3–2-segern.

Viggo Nordlund har avtal med Skellefteå till 2028, men är på lån i IK Oskarshamn. Foto: Bildbyrån (montage)

21 november i en 5–1-seger mot Kalmar.

När Viggo Nordlund skickade in 3–1 för IK Oskarshamn under måndagens möte med Troja/Ljungby kunde TV4:s kommentator konstatera att det var då det senaste jublet kom från Skellefteå-talangen. Men det som gör att måltorkan sticker ut ännu mer är faktiskt att löftets alla tidigare mål gjordes över de 20 första matcherna på lånet.

Den nionde fullträffen för säsongen, idag mot Troja, kom via ett läckert prickskytte upp i nättaket. 80 dagar efter den senaste.

– Det var skönt. Det var ett tag sen senast. Alltid kul att göra mål, och skönt att få hänga igen, säger Nordlund i TV4 och fortsätter om torkan.

– Det är klart att man alltid vill vara med och bidra, och när man inte har flytet med sig så blir det lite motigt ibland. Sen gäller det bara att fortsätta, och det tycker jag ändå att jag försökt göra. Skönt att det lossnar.

Ett Oskarshamn som haft problem: ”Viktigt”

19-åringen, som var en av de aktuella inför JVM i Minnesota, har ett rookie-kontrakt med Skellefteå till 2028, men är iväg på lån över säsongen. Målet idag innebär även att han nått upp till 20 poäng över 45 spelade matcher, vilket såklart är mer än godkänt detta första riktiga seniortest.

En del i att målen inte trillat in har även varit Oskarshamns form som lag, där man över de senaste 20, samt tio matcherna är tionde bäst.

– Ja, vi har inte fått in puckarna senaste matcherna, så att vi får göra tre är såklart viktigt. Man måste göra mål för att vinna, så vi fortsätter på det spåret, säger Nordlund i TV4.

Filip Lennström fick in en 2–3-reducering, men Troja/Ljungby nådde inte längre än så. Därmed blev även Viggo Nordlund dagens hjälte för IKO.

Viggo Nordlund intervjuas. Foto: TV4 (skärmdump).

Source: Viggo Nordlund @ Elite Prospects