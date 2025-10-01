Skadesmällen: Muzito-Bagenda blir borta flera månader

Daniel Muzito-Bagenda skadade sig innan hemmapremiären mot Västerås. Det har länge varit oklart exakt hur allvarlig skadan är – men nu berättar forwarden själv för Studio 1921 att han kommer bli borta en längre tid.

– Det var jävligt tufft måste jag säga, man var jäkligt ledsen och besviken, säger forwarden.

Daniel Muzito-Bagenda. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

AIK drabbades av en skadesmäll redan innan den Hockeyallsvenska säsongen hade dragit igång. Nyckelforwarden Daniel Muzito-Bagenda åkte på en skada och missade hemmapremiären mot Västerås.

29-åringen har inte kommit till spel sedan dess, och nu talar han ut om skadan i AIK:s sändning Studio 1921.

– Jag skadade mig några dagar innan premiären, en ganska rejäl skada som kommer hålla mig borta några månader skulle jag tro. Sen väntar jag fortfarande på lite svar från läkare och kirurger om det behöver göras någonting, säger forwarden.

Daniel Muzito-Bagenda har varit en viktig del av AIK:s trupp de senaste tre säsongerna, sedan han anslöt från Oskarhamn. Under sina tre säsonger med AIK har han noterats för 104 poäng (48+56) på 136 matcher, inte minst under fjolårets slutspel då han noterades för åtta poäng (5+3) på 16 matcher.

– Det var jävligt tufft måste jag säga. Man var jävligt ledsen och besviken framförallt när det hände, och det är man fortfarande. Man har varit revanschsugen sedan finalförlusten förra året och såg fram emot den här säsongen, och hemmapremiären som var maxad. Det har inte lagt sig än, men förhoppningsvis lägger det sig med tid och man kan se ljuset i tunneln, säger forwarden om effekten skadan har haft på hans psyke.

Source: Daniel Muzito-Bagenda @ Elite Prospects