Henrik Nilsson och Carl-Johan Lerby är skadade samtidigt som Matthew Struthers är avstängd i premiären. Nu jagar Kalmar nyförvärv, enligt Barometern.

– Jag sonderar terrängen, klart jag måste kolla, säger sportchef Daniel Stolt till tidningen.

Carl-Johan Lerby är en av tre backar som saknas till premiären.

Det är en tuff sits för Kalmar inför den kommande allsvenska säsongen. Kaptenen Henrik Nilsson är gipsad och missar stora delar av inledningen. För att göra läget ännu värre har nu också Carl-Johan Lerby dragit på sig en skada. Det efter att ha ramlat obekvämt under en träning.

Han förväntas nu i sin tur vara borta i sex veckor.

– Det är en fraktur inne i ankeln, vilket är en konstig fraktur, men också en snäll. Det kunde ha varit hela fotleden och då kunde det ha blivit operation, säger spelaren till Barometern.

Men det stannar alltså inte där utan även Matthew Struthers är avstängd i tre matcher. Det efter en tackling i en träningsmatch.

Nu jagar Kalmar nyförvärv

Kalmar sitter alltså därför i en svår sits inför premiären, med tre backar indisponibla. Sportchef Daniel Stolt uppges däremot inte ligga på latsidan utan är på jakt efter ett nyförvärv, enligt lokaltidningen. Något som inte är det lättaste på september-marknaden.

– Den är relativt tom, men framför allt är det tufft att få ihop en ekonomi i det och det är inte det lättaste i det här laget.

