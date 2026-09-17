Simon Carlsson utlånad till Östersund IK.

Under sommaren värvade AIK Hockey SHL-veteranen Jhonas Enroth samtidigt som man har Victor Brattström på kontrakt. Trots detta valde man att förlänga kontraktet med 21-årige Simon Carlsson. Nu meddelar AIK att målvakten lånas ut till seriekonkurrenterna Östersunds IK.

– En bra lösning för oss och en bra möjlighet för Simon att fortsätta utvecklas och få matcher, säger Lasse Johansson på AIK:s X .

"Talangfull målvakt"

Lånet sträcker sig minst en månad framåt och Carlsson anländer till Östersund under dagen. Jämtlänningarna fick under gårdagen ett tungt besked att Carl Lidö missar hela säsongen . Nu har de hittat en ersättare.

– Simon är en väldigt talangfull målvakt som, i överenskommelse med AIK, kommer vara hos oss i minst 1 månad framåt. Det ger både oss och Simon möjlighet att lära känna varandra. Vi kommer fortsatt att arbeta med vår målvaktssituation för att säkerställa en långsiktig lösning, säger Rasmus Aro på Östersunds hemsida .

Carlsson har åtta starter i hockeyallsvenskan med AIK. Förra säsongen lånades han ut till Väsby IK HK i hockeyettan för att få mer speltid. 22 starter blev det och räddningsprocenten slutade på 91,3 % under grundserien.