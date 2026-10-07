AIK straffas - igen

AIK straffas efter användningen av flaggor på sina hemmamatcher.

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Det var i april 2026 som Tävlingsnämnden beslutade att belägga AIK Hockey med ett fem matcher långt förbud mot supporterartiklar, såsom flaggor, på grund av tidigare förseelser. Förbudet skulle gälla under perioden 18 september till 9 oktober 2026. AIK överklagade beslutet till Svenska Ishockeyförbundets överklagandenämnd, men fick inte prövningstillstånd.

Trots det vajade flaggorna i hemmapremiären mot MoDo Hockey och i den andra hemmamatchen mot Kalmar HC, och AIK själva var kritiska mot beslutet.

”Ett sådant förbud riskerar att skapa en situation som är svår att kontrollera och som i sig kan medföra ökade säkerhetsrisker både på och utanför arenan. Besökare kan komma till arenan och ha med sig mindre flaggor eller annan supporterrelaterad merchandise där det både är svårt att dra en gräns men också skapar onödig frustration i köerna”, skrev klubbens vd Stefan Gustavson i ett yttrande till disciplinnämnden.

AIK straffades sedermera av förbundet med böter på 75 000 då man enligt förbundet inte vidtagit konkreta åtgärder för att säkerställa att förbudet efterlevs.

AIK straffas med nya böter

Nu straffas AIK med nya böter efter hemmamatcherna mot Mora IK och Visby/Roma. I samband med matchen mot Visby/Roma flyttade AIK-supportrarna dessutom klacksektionen till intilliggande sektion för att undvika förbudet.

Ett drag som förbundet menar inte var möjligt utan klubbens underförstådda medgivande.

"Av utredningen framgår således att AIK:s ståplatssupportrar tagit sektion A15 i anspråk i stället för ordinarie upplåten yta ämnad för dessa supportar, trots att sittplatsbiljetter sålts på A15. Genomdrivandet av ståplatssupportrarnas flytt till en närliggande sektion kan därför endast ha skett med uttryckligt eller underförstått medgivande från evenemangsansvarig, dvs. AIK Hockey. Ytan får härmed under matchen anses upplåten för hemmalagets ståplatssupportrar.", skriver disciplinnämnden i sitt uttalande.

AIK straffas därför med ytterligare 50 000 kronor i böter.