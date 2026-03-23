Avgjorde – och pikade SSK-publiken: ”Mycket gnäll”

Med 2-2 i matcher vände serien mellan Kalmar och Södertälje ner till Småland igen. Där vann Kalmar med 3-2 efter förlängning och har nu matchboll i serien.

Carl-Johan Lerby avgjorde match fem för Kalmar.

Serien mellan Kalmar och Södertälje har blivit den hetaste kvartsfinalen i Hockeyallsvenskan. Det har varit stora rubriker under serien samtidigt som det har varit heta matcher.

Match fem blev heller inget undantag.

Med 2-2 i matcher var det så klart en nyckelmatch för båda lagen. Kalmar kom då ut starkt och tog ledningen genom Giorgio Estephan. Södertälje svarade sen genom William Wiå som sköt ett skott som slank in bakom Jacob Crespin. Wilhelm Westlund återgav däremot ledningen till hemmalaget med en minut kvar att spela av den första perioden.

I den andra hittade SSK nästa kvittering. Den här gången genom Jonas Ahnelöv som skickade in sitt första mål för slutspelet.

Matchen gick till förlängning

Den tredje perioden bjöd på stora lägen åt båda hållen, där Kalmar med två minuter kvar hade ett par guldlägen att avgöra. Niclas Westerholm stod däremot för en bra insats och höll sitt lag kvar vid ett likaläge. Målet kom däremot aldrig utan efter ordinarie tid var ställningen 2-2.

Därmed väntade förlängning.

— Det är kul, konstaterade Niklas Arell efter den tredje perioden. Det är tajt, det är slutspel och det studsar. Vi måste få in lite folk och få någon studs med sig för att avgöra det här. Vi måste våga spela och våga försöka avgöra det här.

Matchhjältens pik: ”Mycket gnäll”

I inledningen av förlängningen kom Södertälje ut starkt och skapade direkt ett jätteläge. Henrik Eriksson fick ett friläge men lyckades inte få pucken över mållinjen. Istället tog Kalmar över övertidsperioden och till slut kom också avgörandet.

Det var då Carl-Johan Lerby som hittade nätet.

Nu väntar en match sex i Södertälje, där har Kalmar chansen att avgöra den här matchserien.

— Sist var det en bra inramning och mycket gnäll från deras publik. Det gillar man att spela framför i ett slutspel och det är kul med känslor. Det hade varit perfekt om vi kunde knäppa de på näsan däruppe.