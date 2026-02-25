Mardröm för Västerås – åker ner på kvalplats igen

Bik Karlskoga-seger med 2–1 efter förlängning

Adam Rockwood avgjorde för Bik Karlskoga

Bik Karlskogas 26:e seger

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Bik Karlskoga avgöra den jämna matchen hemma mot Västerås i hockeyallsvenskan. Slutresultatet blev 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Gustaf Thorell som stod för det avgörande målet.

Björklöven nästa för Bik Karlskoga

Åke Stakkestad gjorde 1–0 till Bik Karlskoga efter bara 2.20 efter pass från Kalle Jellvert och Adam Rockwood.

Andra perioden blev mållös.

14.49 in i tredje perioden satte Oskar Kvist pucken framspelad av Carl Jakobsson och Kim Rosdahl och kvitterade.

I förlängningen tog det 3.45 innan Bik Karlskoga avgjorde till 2–1. Stor matchhjälte blev Gustaf Thorell.

Med fyra omgångar kvar är Bik Karlskoga på tredje plats i tabellen medan Västerås är på 13:e plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är fredag 27 februari. Då möter Bik Karlskoga Björklöven 20.30. Västerås tar sig an Modo Hockey hemma 19.00.

Bik Karlskoga–Västerås 2–1 (1–0, 0–0, 0–1, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.20) Åke Stakkestad (Kalle Jellvert, Adam Rockwood).

Tredje perioden: 1–1 (54.49) Oskar Kvist (Carl Jakobsson, Kim Rosdahl).

Förlängning: 2–1 (63.45) Gustaf Thorell.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Västerås: 4-1-0

Nästa match:

Bik Karlskoga: IF Björklöven, borta, 27 februari 20.30

Västerås: Modo Hockey, hemma, 27 februari 19.00