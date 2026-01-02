Seger för Östersunds IK mot Almtuna på bortaplan

Östersunds IK-seger med 5–2 mot Almtuna

Albert Sjöberg matchvinnare för Östersunds IK

Östersunds IK:s elfte seger

Östersunds IK vann mötet med Almtuna på bortaplan med 5–2 (1–1, 1–0, 3–1) på fredagen i hockeyallsvenskan.

Troja-Ljungby nästa för Östersunds IK

Lucas Stockselius gav Almtuna ledningen efter 9.42 efter pass från Ludvig Georgsson och Kalle Eriksson.

Östersunds IK kvitterade till 1–1 efter 15.55 när Oskar Wahlberg fick träff framspelad av Adrian Carnebo och Eero Savilahti.

Östersunds IK gjorde också 1–2 efter 17.06 i andra perioden när Maksim Semjonov fick träff på pass av Oskar Wahlberg och Daniel Öhrn.

Östersunds IK stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–2 till 1–5 på bara 7.25.

Mikkel Øby Olsen reducerade förvisso men närmare än 2–5 kom inte Almtuna. Östersunds IK tog därmed en säker seger.

Almtuna har två vinster och tre förluster och 13–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Östersunds IK har tre vinster och två förluster och 17–12 i målskillnad.

I tabellen innebär det här att Östersunds IK nu ligger på åttonde plats i tabellen. Almtuna är på elfte plats. Ett fint lyft för Östersunds IK som låg på 13:e plats så sent som den 3 december.

Almtuna tar sig an Nybro i nästa match borta måndag 5 januari 15.00. Östersunds IK möter Troja-Ljungby borta lördag 3 januari 18.00.

Almtuna–Östersunds IK 2–5 (1–1, 0–1, 1–3)

Hockeyallsvenskan, Upplandsbilforum Arena

Första perioden: 1–0 (9.42) Lucas Stockselius (Ludvig Georgsson, Kalle Eriksson), 1–1 (15.55) Oskar Wahlberg (Adrian Carnebo, Eero Savilahti).

Andra perioden: 1–2 (37.06) Maksim Semjonov (Oskar Wahlberg, Daniel Öhrn).

Tredje perioden: 1–3 (49.37) Albert Sjöberg (Anton Klint), 1–4 (51.25) Isak Garfve (Lukas Sagranden, Eero Savilahti), 1–5 (57.02) Oliver Kandergård (Maksim Semjonov, Gustav Meijer), 2–5 (58.17) Mikkel Øby Olsen (Melvin Wersäll, Frederik Schlyter).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 2-1-2

Östersunds IK: 3-1-1

Nästa match:

Almtuna: Nybro Vikings IF, borta, 5 januari 15.00

Östersunds IK: IF Troja-Ljungby, borta, 3 januari 18.00