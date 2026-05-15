Klart: Här hamnar Anton Gradin

Anton Gradin flyttar utomlands efter fyra år i HockeyAllsvenskan.

Forwarden skriver på för Sparta Sarpsborg i Norge.

2022 flyttade Anton Gradin hem till Sverige igen efter två år i Schweiz. Det har sedan blivit fyra år i HockeyAllsvenskan för Gradin där han har spelat för fyra olika klubbar.

Nu väljer 26-åringen från Örnsköldsvik dock att återigen flytta utomlands.

Under fredagen presenteras Gradin av Sparta Sarpsborg på ett kontrakt inför den kommande säsongen. Han väljer alltså spel i Norge från och med 2026/27.

– Anton är en spelare vi har följt ett tag. Han har snabbhet, energi och offensiva färdigheter som vi tror kan passa väldigt bra in hos oss. Vi hoppas att han kan bidra med poäng och vara en spelare som skapar offensiv press för laget, säger klubbens tränare, som är den tidigare SHL-backen, Jonas Holøs.

Enligt Holøs har Anton Gradin också egenskaper för att kunna bli en publikfavorit i Sparta Sarpsborg nästa säsong.

– Han har ett bra skott och älskar att utmana offensivt. Vi hoppas naturligtvis att Sparta-fansen kommer att få se många mål från Anton den här säsongen, säger han.

Anton Gradin gjorde succé under sin första säsong i HockeyAllsvenskan då han gjorde hela 27 mål och 37 poäng på 52 matcher för Tingsryd. Han värvades därefter till Djurgården där det sedan blev 14 mål och 19 poäng på 50 matcher. Sedan flyttade Gradin till Västerås 2024 och gjorde tolv mål och 20 poäng på 51 matcher. Den gångna säsongen inledde Gradin tungt i VIK-tröjan med bara 2+2 på 20 matcher.

Gradin lämnade sedan Västerås och flyttade till Troja-Ljungby. Där stod han för nio mål och tolv poäng på 31 matcher under slutet av säsongen och lämnade sedan när klubben åkte ut ur HockeyAllsvenskan, efter förlust i kvalet mot just Västerås. Nu väntar spel i Norge för 26-årige Anton Gradin.

