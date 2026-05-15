Tidigare HV71-backen klar för Leksand

Victor Sjöholm återvänder till Sverige igen.

Den 22-årige backen skriver på ett tvåårskontrakt med Leksand.

– Jag ser fram emot att kriga Leksand tillbaka till SHL, säger Sjöholm till klubbens hemsida.

Victor Sjöholm är klar för en flytt till Leksand. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Efter 202 matcher i HV71 fick Victor Sjöholm lämna klubben förra året. Han flyttade då i stället till Finland och skrev på för TPS Åbo där han spelade under den gångna säsongen.

Nu är backen tillbaka i svensk hockey igen.

Under fredagen presenteras Victor Sjöholm av Leksand där han har skrivit på för två år i föreningen.

– Jag är riktigt taggad och glad över att få dra på mig Leksandströjan! Jag ser fram emot att kriga Leksand tillbaka till SHL och jag kommer till en speciell klubb med mycket historia och väldigt många fans runt om i landet. Det skall bli riktigt skönt att nu ha fansen med sig och inte emot sig som det varit tidigare, säger Sjöholm på klubbens hemsida.

Victor Sjöholm är en defensivt stark back som gillar att smälla på i det fysiska spelet. Han gjorde debut i SHL för HV71 säsongen 2020/21 och tog sedan en mer ordinarie roll för klubben i HockeyAllsvenskan 2021/22. Där var han med och spelade HV tillbaka upp till SHL. Därefter tillbringade han tre säsonger som en ordinarie SHL-back för HV71 innan han fick lämna förra året.

Säsongen 2023/24 var Victor Sjöholm den spelaren som delade ut flest tacklingar i hela SHL med 117 tacklingar på 52 matcher. Han spelade också JVM med Sverige 2023.

Nu ska han försöka hjälpa Leksand tillbaka upp, på samma sätt som han gjorde med HV71 för några år sedan.

– Victor är en spelare som står för en insats i varje byte. Han spelar uppoffrande och fysiskt samtidigt som han är en bra och rörlig skridskoåkare. Han är i en bra ålder och har stora möjligheter att fortsätta utvecklas. Victors träningsattityd kommer också att vara till stor nytta, både för hans egen utveckling och för vår träningskultur i laget. Vi är väldigt glada över att Victor kommer till oss och det ska bli mycket spännande att följa hans fortsatta resa i våran miljö, säger sportchef Jesper Ollas.

Source: Victor Sjöholm @ Elite Prospects