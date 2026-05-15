Det blev bara en säsong i Lillehammer för Johan Åkerman.

Nu meddelar klubben att parterna har enats om att gå skilda vägar.

Johan Åkerman lämnar Lillehammer med omedelbar verkan.

Det har varit ett flertal mörka rubriker kring Lillehammer Ishockeyklubb under våren. Klubben har uppgetts vara hotad av konkurs och behövt få in flera miljoner för att kunna fortsätta verksamheten.

I helgen kom däremot ett glädjande besked av föreningen. Lillehammer meddelade att en grupp med privata investerare hade gått samman för att bidra med pengar till klubben. Tack vare insamlingen räddades klubben och Lillehammer kommer att fortsätta spela i toppligan EHL (EliteHockey Ligaen) även från och med nästa säsong.

Bara några dagar efter det glada beskedet står det nu klart att det sker förändringar i Lillehammer till nästa säsong. Under fredagen bekräftar klubben att de går skilda vägar med lagets svenske huvudtränare Johan Åkerman. På sin hemsida skriver Lillehammer att ”beslutet har fattats i samförstånd mellan parterna, som båda respekterar att deras framtidsplaner inte längre sammanfaller”.

– Det har varit en lärorik och givande resa, och jag är stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans under min period som huvudtränare för EHL-laget, säger Åkerman själv i ett uttalande på klubbens hemsida.

Lillehammer skriver att de tackar Johan Åkerman för hans insatser i klubben, och önskar honom samtidigt lycka till i hans framtida karriär. Föreningen menar också att de har inlett processen med att hitta en ny huvudtränare och för redan en dialog med potentiella kandidater

Johan Åkerman, 53, jobbade länge i Linköping där han jobbade i både J18- och J20-laget innan han klev upp och blev assisterande tränare i SHL under fem säsonger. Han jobbade sedan utomlands i italienska Eppan/Appiano samt tyska Iserlohn Roosters innan han återvände till Sverige. Johan Åkerman klev in som assisterande tränare i HV71 under säsongen 2022/23 men fick sparken i januari. Därefter gick Åkerman flera år utan ett tränarjobb innan han tog över Lillehammer förra året. Under hans ledning slutade Lillehammer åtta i EHL och åkte sedan ut i kvartsfinal.

Som spelare var Johan Åkerman en storback som spelade för AIK, Skellefteå, HV71 och Linköping. 2008 vann han SM-guld med HV71 och tog VM-brons med Tre Kronor 2009.

