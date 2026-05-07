Anaheim Ducks vann med 3–1 – kvitterade matchserien

Anaheim Ducks vann med 3–1 mot Vegas

Leo Carlsson avgjorde för Anaheim Ducks

Mark Stone ende målskytt för Vegas

Anaheim Ducks vann borta med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) mot Vegas i Stanley Cup-kvartsfinal herr. Därmed står det nu 1-1 i matchserien.

Vegas–Anaheim Ducks – mål för mål

Anaheim Ducks tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Beckett Sennecke med assist av Jeffrey Truchon-Viel och Ryan Poehling.

Anaheim Ducks gjorde två mål i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Leo Carlsson och Jansen Harkins och punkterade matchen.

Vegas reducerade dock till 1–3 genom Mark Stone när bara en minut återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Nästa match spelas på lördag 03.30.

Vegas–Anaheim Ducks 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Andra perioden: 0–1 (31.23) Beckett Sennecke (Jeffrey Truchon-Viel, Ryan Poehling).

Tredje perioden: 0–2 (46.36) Leo Carlsson (Troy Terry, Chris Kreider), 0–3 (56.30) Jansen Harkins, 1–3 (59.53) Mark Stone (Jack Eichel).

Utvisningar, Vegas: 5×2 min. Anaheim Ducks: 4×2 min.

Ställning i serien: Vegas–Anaheim Ducks 1–1 (bäst av 7)

Nästa match:

9 maj, 03.30, Anaheim Ducks–Vegas