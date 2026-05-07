Skön start för Buffalo Sabres – segrade mot Montreal

Jordan Greenway matchvinnare för Buffalo Sabres

Buffalo Sabres har tagit ett grepp mot Montreal i Stanley Cup-kvartsfinal herr, efter seger på hemmaplan med 4–2 (2–1, 2–1, 0–0). Därmed leder Buffalo Sabres matchserien med 1-0.

Buffalo Sabres–Montreal – mål för mål

Buffalo Sabres tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Montreal reducerade dock till 2–1 genom Nick Suzuki efter 19.16.

Buffalo Sabres gjorde dock två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Jordan Greenway och Bowen Byram. Målen punkterade matchen.

Kirby Dach reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Montreal. Buffalo Sabres tog därmed en stabil seger.

Tredje perioden blev mållös och Buffalo Sabres höll i sin 4–2-ledning och vann.

Nästa match spelas på lördag 01.00.

Stanley Cup-kvartsfinal herr

Första perioden: 1–0 (4.31) Josh Doan (Zach Benson), 2–0 (13.26) Ryan McLeod (Zach Benson, Josh Doan), 2–1 (19.16) Nick Suzuki (Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov).

Andra perioden: 3–1 (23.32) Jordan Greenway (Mattias Samuelsson), 4–1 (29.01) Bowen Byram (Ryan McLeod), 4–2 (36.31) Kirby Dach (Zachary Bolduc).

Utvisningar, Buffalo Sabres: 2×2 min. Montreal: 3×2 min.

9 maj, 01.00, Buffalo Sabres–Montreal