Det hettade till i slutskedet av mötet mellan BIK Karlskoga och Västerås.

Då hamnade Hampus Plato och Konstantin Komarek i ordväxling – om pengar.

– Han sa att jag aldrig skulle tjäna lika mycket som han har gjort under sin karriär, säger Plato till KT-Kuriren.

Konstantin Komarek och Hampus Plato.

Foto: Bildbyrån

Det hettade till mellan Hampus Plato och Konstatin Komarek i gårdagens möte mellan BIK Karlskoga och Västerås.



I matchens slutsekunder råkade spelarna i luven på varandra efter en offside-situation, varpå Plato och Komarek hamnade i en het ordväxling. Spelarna såg tjafsas med varandra på isen och hela vägen in i utvisningsbåset. Vad tjafset handlade om? Pengar, enligt Plato.



– Jag vet inte… Han var pengafixerad. Han sa att jag aldrig skulle tjäna lika mycket som han har gjort under sin karriär. Han slutar väl snart så jag har några år att ta ikapp det. Det var bara kul. Han är en duktig spelare och det är ingenting emot honom, säger Plato till KT-Kuriren.

”Frågade om han ville ha en printscreen”

Plato erbjöd sig visa hur mycket pengar han har på sitt konto.



– Jag frågade om han ville ha en printscreen på mitt konto så vi kunde jämföra. Men det ville han inte…



Under sin karriär har Konstantin Komarek spelat sju säsonger som ordinarie i SHL, fyra säsonger i Österrike med Salzburg och är nu inne på sin tredje säsong i Hockeyallsvenskan med Västerås. På meritlistan har Komarek även 15 KHL-matcher med Dinamo Riga samt en halv säsong i Schweiz med Biel-Bienne.



Hampus Plato, å sin sida, har spelat två säsonger i SHL med Oskarshamn och gör nu sin tredje säsong i BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan.



Västerås vann gårdagens match med 4–3.

