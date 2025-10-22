Hattrickskytt – i udda vändningen: ”Livet leker”

Tre raka förluster och 0–2 underläge i andra perioden. Trots detta gick Västerås segrande ur bortamötet med Karlskoga – mycket tack vare Carl Jakobsson.

– De här tre poängen smakar väldigt bra, säger hattrick-hjälten i TV4 efter den udda 4–3-segern.

Carl Jakobsson. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

Samtidigt som Södertälje sjunker ner till kvalplats i den Hockeyallsvenska tabellen jublar Västerås IK.



Onsdagens möte, borta mot BIK Karlskoga, blev något att minnas för Peter Anderssons gäng – och inte minst 25-årige Carl Jakobsson. Forwarden stod nämligen både för 2–2, 3–2 och det sena avgörandet till 4–3. Hattricket var säkrat och förlustsviten på tre bruten – trots endast nio (!) skott i matchen.



– Först och främst extremt skönt att vinna en hockeymatch. Jag tycker inte att vi riktigt kommer upp i nivå som vi gjorde mot AIK, men vi hittar en väg att vinna. Det är starkt, säger han i TV4 och fortsätter:

– Vi har haft väldigt svårt här i början av säsongen att vinna hockeymatcher, så de här tre poängen smakar väldigt bra.



Jakobsson kom till VIK efter över 200 matcher i SHL och fick sedan rejäl utdelning under 2024/25 med 19 mål framåt. Nu står han på tio poäng (6+4) över de tolv första matcherna denna säsong.



– Jag mår bra. Jag försöker bidra med lite allt möjligt där ute. Idag gick det väl extra bra. Det är alltid kul. Jag trivs bra i Västerås och trivs bra i ledarskapet vi har nu, och förtroendet jag har fått. Livet leker, säger han i TV4.

