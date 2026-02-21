Carl Mattsson har haft det tufft i MoDo och ryktades till och med vara på glid från klubben. Nu svarar han på ryktena.

– Mitt fokus har alltid varit att stanna här, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Carl Mattsson berättar om säsongen i MoDo. Foto: Bildbyrån.

Carl Mattsson anslöt till MoDo inför säsongen, efter två år i Vasa Sport i Finland. Han skrev på ett tvåårskontrakt med Ö-viksklubben, men där har speltiden stundtals varit snål för 26-åringen. Han har under stundom petats från laget. Häromveckan kom också uppgifter från Sportbladet som indikerade att forwarden bjöds ut till andra klubbar.

Carl Mattsson själv säger dock att inga flyttankar har funnits.

– Mitt fokus har alltid varit att stanna här. Sen är det tråkigt när man inte fått spela, men det är vad det är. Nu är fönstret stängt och det är fullt fokus framåt, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Carl Mattsson om säsongen i MoDo

Mattsson, som under säsongen spelat såväl forward som center och back, hymlar dock inte med att det varit en tuff tid i MoDo.

– Det är klart att man vill spela, ingen vill sitta på läktaren – det är surt. Nu gäller det bara att bita i och släppa de tankarna, det finns inget annat. Det är sex matcher kvar innan slutspelet drar igång och då måste alla ha rätt mindset.

Carl Mattsson har drygt 200 SHL-matcher med Luleå på meritlistan. Den här säsongen har han gjort 2+7 på 40 allsvenska matcher.



