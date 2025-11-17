Rasmus Rudslätt och Jack York skadades i lördagens 08-derby.

Nu meddelar AIK att duon blir borta i flera veckors tid.

Rasmus Rudslätt och Jack York kommer att vara borta en längre tid för AIK. Foto: Bildbyrån

AIK har redan en längre skadelista. Inför lördagens 08-derby mot Södertälje saknades backarna William Pethrus och Gustav Sjöqvist samt forwards Daniel Muzito-Bagenda, Christoffer Björk och Jesper Emanuelsson.

Under 2-1-vinsten mot SSK tappade sedan AIK ytterligare två spelare. Både backen Jack York och forwarden Rasmus Rudslätt ådrogs skador i vinsten och nu ger ”Gnaget” ett besked om duons status. På sin hemsida skriver AIK Hockey att York väntas bli borta i tre till sex veckor. Rudslätt å sin sida kommer att bli borta i sex till åtta veckor. Det blir alltså en längre frånvaro för båda spelarna.

I värsta fall skulle både York och Rudslätt kunna bli borta resten av året eftersom att det bara återstår sex veckor av 2025.

AIK:s besked om skadade spelarna

AIK ger samtidigt besked om övriga spelare som är på skadelistan. Glädjande nog för stockholmarna väntas William Pethrus kunna träna för fullt igen den här veckan efter att ha blivit skadad i onsdagens match mot Troja-Ljungby. Även Gustav Sjöqvist skadades i mötet med Troja och AIK skriver att backen blir borta i ytterligare en till två veckor innan han är aktuell för spel igen.

Forwarden Jesper Emanuelsson skadades på en träning för tre veckor sedan men precis som Pethrus väntas Emanuelsson återgå till träning under veckan. Daniel Muzito-Bagenda och Christoffer Björk är långtidsskadade sedan tidigare och har fortfarande inte spelat den här säsongen. AIK skriver även att det fortfarande inte är klarlagt när varken Muzito-Bagenda eller Björk kan göra comeback.

AIK ligger just nu femma i HockeyAllsvenskan.

Source: AIK @ Elite Prospects