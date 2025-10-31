Pulveriserades på Hovet: ”Luften går ur oss”

AIK gick på knock på fredagen.

Bottenlaget Vimmerby pulveriserades fullständigt – i en match som slutade 8–1 till AIK.

– Det är kasst. Luften går ur oss helt och hållet, det är jävligt surt, säger Vimmerbys Arvid Hurtig till TV4.

Vimmerbys Halloween-möte med AIK blev inte lyckat.

Två perioder hade spelats på Hovet. Vimmerbys insats på fredagen såg ut som en uppvisning i Halloween-försvarsspel. För redan då stod det 5–0 till hemmalaget.

Vimmerbys Arvid Hurtig var fåordig men märkbart irriterad i TV-sändningen.

För AIK:s del var det fest och fredagsstämning i hallen, inte minst eftersom att de två ungdomarna Gustav Sjöqvist och Elliot Sigrell stått för varsitt mål till 4–0 och 5–0.

AIK-talangen Eliott Sigrell gjorde med det sitt andra mål för säsongen i krossen, efter att ha styrt in pucken i mål på ett läckert sätt till 4–0 i matchen.

Gapet fortsatt stort till toppen för AIK

Efter bara drygt halvminuten av den tredje perioden ringde det igen för AIK – och ställningen var därmed 6–0. Ludwig Blomstrand klev fram och gjorde dagens andra mål.

Det skulle falla ytterligare mål åt båda håll innan slutresultatet 8–1 kunde skrivas.

Det innebär att Vimmerby ligger på nedflyttningsplats efter att ha samlat ihop 14 poäng på 14 matcher. AIK å sin sida ligger fyra på 23 poäng, men har åtta poäng upp till trean Kalmar.