Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu
Hockeyallsvenskan

Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu

Publicerad 24 juni 2026 12:30
Måns Karlsson
Måns Karlsson
Chefredaktör
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För sjätte sommaren i rad skiljer hockeysverige.se’s Måns Karlsson med jämna mellanrum lagen åt i en power rank. Hur står sig lagen i HockeyAllsvenskan – här och nu?

  • Elva (!) lag får en ny placering.
  • De har påbörjat sin resa uppåt.
  • Succélaget nu inne på topp-sex.
  • Hur bra är egentligen MoDo och Leksand?
  • AIK:s tunga tapp.
  • De är etta: "Men alla topp sex-lag kan utmana"

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Några lag sitter fortfarande lugnt i båten. Andra lag är klara. Något tredje lag håller fortfarande på att försöka skaffa sig en överblick över vilka som blir kvar, och vilka som lämnar för spel i större ligor. Kort sagt är de allsvenska lagen i relativt olika faser i sina lagbyggen.

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