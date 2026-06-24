Power rank: Så står sig lagen i HockeyAllsvenskan - just nu

Några lag sitter fortfarande lugnt i båten. Andra lag är klara. Något tredje lag håller fortfarande på att försöka skaffa sig en överblick över vilka som blir kvar, och vilka som lämnar för spel i större ligor. Kort sagt är de allsvenska lagen i relativt olika faser i sina lagbyggen.

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