Platos attack: ”Jävla mesar”

MoDo är en seger från final i HockeyAllsvenskan efter att ha vunnit med 5-3 mot BIK Karlskoga i Nobelhallen. I slutet hettade det till rejält – och bland annat hördes Hampus Plato skrika ”jävla mesar” i riktning mot MoDo-båset.

– Det ser ut som Serie A-fotboll, säger BIK-tränaren Dennis Hall i TV4.

Fyra av de fem senaste åren har BIK Karlskoga åkt ut i semifinal i det hockeyallsvenska slutspelet. Nu måste de vinna nästa match för att inte det scenariot ska upprepas även den här säsongen. Detta efter att MoDo vunnit med 4-3 på bortaplan i dagens match. Det gör att Ö-vikslaget leder med 3-2 i matchen.

Matchen avgjordes under åtta gyllene sekunder i den tredje perioden. Det stod 2-2 när August Berg lyckades överlista Lars Volden i BIK-målet, med hjälp av en backhandlobb som styrdes in i en båge ovanför den norske målvakten.

– Man ska inte skratta, men det där var ett ett synnerligen märkligt hockeymål, konstaterade Lars Lindberg i TV4.

Bara åtta sekunder senare kom 4-2. Då via ett mönsteranfall som avslutades med att Linus Andersson bara behövde lägga in pucken i ett tomt mål.

– Det där är ju riktigt snyggt. Klapp-klapp. Där har vi ett snyggt hockeymål, konstaterade Lindberg den gången.

Kort därefter reducerade Eero Teräväinen till 4-3 och det blev riktigt dramatiska slutminuter – men MoDo höll undan och vann med 5-3 efter att Sebastian Ohlsson gjort mål i tom kasse. Övriga MoDo-målskyttar var Kyle Topping och Emil Larsson. BIK Karlskogas två första mål gjordes av Henrik Björklund och Leevi Viitala.

Nya filmningsanklagelser

Det mest anmärkningsvärda som hände i slutminuterna var istället en filmning/förstärkning från Kyle Topping – vilket orsakade raseri i BIK-lägret. Åke Stakkestad sökte upp Topping och var tydligt missnöjd, och hördes skrika ”Don’t fucking swim”. Topping visades ut för filmningen och Stakkestad åkte ut för en tripping i samma situation.

Även Hampus Plato var högljudd och skrek: ”Att ni inte skäms. Jävla mesar. Jävla mesar, allihopa” i riktning mot MoDo-båset. Stakkestad var också rasande efter matchen, när han tog sig ut i omklädningsrummet. Han åkte också på en game missconduct efter slutsignalen. Det här är andra gången i matchserien som det haglar filmningsanklagelser mellan lagen.

Efter matchen fyllde Dennis Hall på.

– Det ser patetiskt ut, ärligt talat. Men det där har smugit sig in som en del. Vi har väl haft situationer som vi förstärkt, men det där är något annat. Det ser ut som Serie A-fotboll. Sådär håller de på hela tiden, sade han i TV4.

Trots segern fick MoDo kritik även för sitt spel.

– Det här var nog deras sämsta match i serien, säger TV4:s expert Per Svartvadet.

– Det var en konstig match. Hafsigt spel.

MoDo kan avgöra serien på lördag.