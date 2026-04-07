MoDo kvitterar semifinalen mot BIK Karlskoga.

Då passade BIK:s Hampus Plato på att skicka en pik till MoDos Oscar Pettersson.

− Han har ju filmat en del här på sistone så vi får ta det lite lugnt med honom, säger Plato till TV4 om Pettersson.

Karlskoga vann med 2-0 i Örnsköldsvik senast och hade därmed vänt till en 2-1-ledning i matcher. Vid ytterligare en seger skulle de skaffa sig matchboll i semifinalen. Men MoDo ville annat.

Efter att ha blivit nollade senast var MoDo på hugget i dag och spelade klart bättre jämfört med senast. De fick först ledningsmålet när Sebastian Ohlsson höll sig framme och slog in pucken sedan målvakten Olof Lindbom lämnat en enkel retur. I andra perioden utökade sedan MoDo till 2-0 när Kyle Topping blev målskytt i powerplay.

Någon som var huvudperson i matchen var BIK Karlskogas retsticka Hampus Plato. Han gjorde sitt yttersta för att komma in under skinnet på MoDo-spelarna i matchen.

− Jag säger väl inte så mycket tror jag. Jag tyckte han kollade lite mycket, men det är bara kul, säger Plato till TV4 i den andra pausen efter att han tidigare stått och tjafsat med en MoDo-spelare i båset.

Hampus Plato hade hamnat i luven på både August Berg och Oscar Pettersson under den andra perioden. Han valde sedan att skicka en passning till den sistnämnda av dem.

− Det är kul, jag fick ju ta det lugnt med Pettersson där. Han har ju filmat en del här på sistone. Vi får ta det lite lugnt med honom. Det är lugnt, jag var snäll mot honom. Jag lovar!, säger Plato med glimten i ögat.

Jakob Hellsten stoppade Karlskoga igen

Men annars var det inte speciellt roligt för Plato och resten av BIK Karlskoga. Den här gången var det nämligen deras tur att bli nollade. MoDo-målvakten Jakob Hellsten höll nämligen tätt och sedan Måns Carlsson gjort 3-0 och Carl Mattsson sedermera skickat in 4-0 i tom kasse var segern klar.

− Han börjar bli lite av ett spöke för Karlskoga här, säger TV4-experten Per Svartvadet om Hellsten.

Jakob Hellsten fick hoppa in i slutspelet för första gången i den sjätte matchen mot AIK där han höll nollan när MoDo gick vidare till semifinal. Sedan spelade han också i MoDos 2-1-vinst i den första semifinalen och stod även i senaste förlusten där han blott släppte in ett mål. Nu höll han alltså sin andra nolla på fyra matcher och sammanlagt har han räddat 99 av 101 skott i slutspelet så här långt.

− Vi kommer upp i dag och spelar mycket bättre med pucken. Det börjar lossna sen när vi kan få in några puckar också, säger Jakob Hellsten till TV4 och ger sedan sin syn på hans egen form i slutspelet:

− Det är ju kul, speciellt när grabbarna spelar som de gör framför mig. Då är det riktigt kul.

MoDo kvitterar därmed semifinalserien till 2-2 i matcher inför den femte matchen i Värmland.

MoDo − Karlskoga 4−0 (1-0,1-0,2-0)

MoDo: Sebastian Ohlsson, Kyle Topping. Måns Carlsson, Carl Mattsson.

Karlskoga: −

2-2 i matcher.

Source: Hampus Plato @ Elite Prospects