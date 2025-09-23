Planen för SHL-lånet: ”Den synen har Leksand också”

Leksands Victor Johansson har lånats ut till IK Oskarshamn.

Nu berättar Hockeyallsvenska sportchefen om planen för 19-årige backen.

– Den synen har Leksand på det också, säger han till Barometern.

Victor Johansson och Oskarshamns Arsi Piispanen. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots lovord både i Juniorkronorna och Leksand stod det i förra veckan klart att Victor Johansson lånas ut till IK Oskarshamn.



– Vi har reggat om det skulle behövas. Inte med idag, var då hockeyallsvenska sportchefen Arsi Piispanens ord till Barometern.



Nu, efter att den 19-årige backen själv berättat för hockeysverige.se om sina tankar kring lösningen, ger Piispanen en uppdatering kring hur IKO tänker använda sig av lösningen.



– Vi får se när han kommer hit. Leksand har fått någon avstängning och vi tar det som det kommer. På sikt kommer vi att behöva åtta backar. Tanken är inte att han ska gå fram och tillbaka hela tiden och den synen har Leksand på det också, säger han till Barometern.

– Vi har hela tiden haft en tanke att ta in en åttondeback med den profilen. Vi har tackat nej till ganska många spelare som velat komma hit tidigare, men det här är typen som vi har letat efter, fortsätter Piispanen.

Victor Johansson: ”Rätt väg för min utveckling”

Victor Johansson var en av U20-seriens främsta backar under fjolåret och fick även chansen att vara ombytt vid fem tillfällen i SHL. 2025/26 har sedan inletts med ytterligare en match på bänken i högstaligan, samt två mål mot Timrå i U20.



– Jag tycker att det här är rätt väg och bra för min utveckling. Jag måste få spela seniorhockey för att kunna ta nästa steg i min karriär, sade Johansson själv i sin intervju med hockeysverige.se.

Source: Victor Johansson @ Elite Prospects