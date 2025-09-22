Victor Johansson: ”Rätt väg och bra för min utveckling”

Den lovande 19-åringen lämnar nu Leksand för att skaffa sig erfarenhet i Hockeyallsvenskan.

Det rätta steget – slår han fast i en intervju med Hockeysverige.se.

– Det ska bli väldigt kul och jag är faktiskt jättetaggad. Jag tycker i alla fall att det här är rätt väg och bra för min utveckling

Victor Johansson spelar i Oskarshamn under säsongen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Victor Johansson har hyllats under försäsongen både i Leksand och Juniorlandslaget. Han har också gjort en SHL-match med Leksand i inledningen av säsongen och fem under den förra, men nu väntar utlåning till Hockeyallsvenskan och Oskarshamn.



– Det betydde väldigt mycket såklart. När man kommer från junior till senior betyder det att man gjort något bra. Det har byggt upp mig själv och gett ett starkare självförtroende, svarar 19-åringen då hockeysverige.se frågar honom om vad det betydde för hans självförtroende att han redan förra säsongen fick chansen till SHL-spel.



Med tanke på det du säger, med vilka förväntningar går du in i den här säsongen?

– Det har varit mer lite att ta allt som det kommer. Självklart vill jag slå mig in i topp sex och spela i SHL, vilket är målet just nu.

– När det väl inte kom till den punkten var jag besviken i stunden, men jag kan inte gräva ner mig i det utan det var bara upp och köra igen.

Bröderna Simon, Victor och Anton, alla tre hockeyspelare på hög nivå.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Victor Johansson har, som sagt var, gjort en väldigt fin försäsong och känner själv också att det fungerat helt okej.



– För att vara mina första riktiga matcher på seniornivå så tycker jag att jag ska vara rätt nöjd med det jag gjorde.

– Jag märkte självklart en stor skillnad med fart, storlek och allt sådant. Det är lite olika anpassningssaker som jag behöver träna på, så det kanske visar på att jag inte var redo för den nivån ännu.

Det behöver Victor bli bättre på

Om du ska vara lite mer specifik, vad behöver du träna mer på?

– Spelet i defensiva zonen och lite sådana saker. Man har inte råd att göra så mycket misstag på den här nivån jämfört vad man har på tillexempel juniornivån. Här betyder poängen mycket mer.



Under försäsongen fick han dessutom chansen att spela tillsammans med brorsan, Anton Johansson.



– Exakt. En match och fem minuter (skratt). Det var kul och såklart en dröm att få spela med en utav brorsorna. Jag tycker att vi spelade bra ihop och jag hoppas att vi i framtiden någon gång bildar backpar igen.



Har du tjatat på Simon (Johansson) att komma till Leksand?

– (Skratt) Jag lägger väl den kommentaren ibland, men han trivs bra i Ilves och ska också vara där han trivs bra.

Victor Johansson i Tre Kronor-dräkt. Den lovande spelaren har varit med i juniorlandslaget under året.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Victor Johansson var under hösten även med i Juniorlandslaget på en turnering i Showcase, Minneapolis, USA.



– Där kände jag mig faktiskt jättebra. Jag tycker att jag gjorde en bra turnering och är jättenöjd med vad jag åstadkom där borta. Jag vill såklart fortsätta bygga på det.



Ett av hans mål är också att komma med till Junior-VM senare under den här säsongen.



– Ja, självklart är det så.

”Jag är faktiskt jättetaggad”

Nu väntar alltså utlåning till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.



– Det ska bli väldigt kul och jag är faktiskt jättetaggad. Jag tycker i alla fall att det här är rätt väg och bra för min utveckling. Jag måste få spela seniorhockey för att kunna ta nästa steg i min karriär.

— Jag är grymt taggad på att komma ner till deras organisation och försöka hjälpa dom att nå deras målsättningar.



Finns det en form av besvikelse med hos dig att bli utlånad?

– Lite eftersom det är vad jag kämpar för. Samtidigt måste man tänka att jag är 19 år gammal och har förhoppningsvis en rätt lång karriär framför mig.

– Man måste få dom här motgångarna ibland för att bygga upp sig själv starkt mentalt.

Victor Johansson draftades av Toronto 2024, detta i den fjärde rundan.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Victor Johansson är draftad av Toronto, men dom har inte haft några direkta synpunkter om han ska spela seniorhockey eller inte.



– Nej, inte jättemycket i alla fall. Självklart vill dom att jag ska spela seniorhockey eftersom dom vill det bästa för min utveckling. Det har mer varit jag, mina tränare och min chef som haft den här dialogen.



Vad vet du om Oskarshamn som organisation?

– Jag vet att Max Véronneau har spelat där. Egentligen vet jag inte så mycket om deras organisation. Det jag vet är att Oskarshamn var uppe i SHL en sväng.

– Det har också kommit fram några bra spelare via Oskarshamn, (Patrik) Karlkvist , (Viktor) Lodin, Max och Lukas Jasek.

– Också att Oskarshamn just nu är inne i en process där man vill utveckla klubben framåt och förhoppningsvis gå upp till SHL igen inom kort med tack vare bra tränare och spelare.

Kan avsluta med en match i Leksand

Ser du det här som ett viktigt steg för dig, att få spela seniorhockey, med tanke på ett stundande Junior-VM?

– Ja, självklart. Det är också så idag att det är svårt att spela JVM med att bara spela juniorhockey i Sverige. För att chansen ska bli större att komma med måste du upp på en högre nivå.



Du är just nu hemma i Leksand, vad är sagt om när du åker ner till Oskarshamn och hur länge du blir kvar där?

– Jag vet faktiskt inte. Det handlar lite om det ser ut här just nu. Vi utgår från hur det ser ut i Leksand, vad dom behöver och så vidare.

– Tillexempel är Stefan (Milošević) avstängd och då är vi bara sju backar. Det gör att det kanske dröjer någon dag innan jag åker ner. Vi har match mot Skellefteå på torsdag. Då kanske jag ska vara med där i stället innan jag åker ner.

– Vi får se hur det blir och vi får ta det lite dag för dag just för att vi får se hur det här, avslutar Victor Johansson.