Peter Popovic menar att det inte är aktuellt att plocka in Mads Kongsbak Klyvø.

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Under starten av säsongen har 19-årige Mads Kongsbak Klyvø fått sparsamt med istid i Frölunda . Han hade tidigare gjort några enstaka matcher med göteborgarnas A-lag men inför den här säsongen skrev dansken på ett tvåårskontrakt med Frölunda .

Hittills under säsongsinledningen har Kongsbak Klyvø dock endast fått spela några ströminuter i både SHL och CHL för Frölunda. I U20 Nationell har han dock övertygat med sju poäng på fyra matcher så här långt.

Tidigare under torsdagen kom Expressen därför med uppgifter om att Mads Kongsbak Klyvø närmade sig en utlåning till HockeyAllsvenskan . Tidningen uppgav att Västerås var ett alternativ för dansken då VIK ska ha blivit erbjudna att ta emot forwarden på lån. Enligt Expressen ska Västerås vara intresserade av att plocka in Kongsbak Klyvø men ännu inte lyckats lösa boende vilket har satt käppar i hjulet för lånet.

Västerås svarar om Mads Kongsbak Klyvø

Nu svarar också Västerås sportchef Peter Popovic och menar att det inte är aktuellt med ett lån av 19-åringen här och nu.

– Jag vet inte hur aktuellt det är. Han tillhör ju Frölunda och jag antar att han spelar och att han är med i truppen. Jag vet inte hur många forwards de har, men de har säkert skador och grejer. Det är väl kanske inte jätteaktuellt just nu, säger Popovic till VLT.

Enligt Peter Popovic finns det dock ett intresse för spelaren från VIK:s sida. Det skulle således kunna bli en lösning senare under säsongen, menar Popovic.

– Ja, om vi får något strul eller skador. Absolut skulle det kunna vara intressant om vi tror att han kan göra oss bättre och lyfta oss.

Mads Kongsbak Klyvø draftades av Florida Panthers i NHL-draftens fjärde runda 2025. I fjol var han en framträdande spelare för Danmark i JVM med 3+1 på fem matcher. Under sin unga karriär har 19-åringen varit ombytt i 19 matcher för Frölunda i SHL och CHL.