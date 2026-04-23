Frölunda skriver kontrakt med löftet.

Mads Kongsbak Klyvø tar klivet upp i A-laget.

– Det är ju det här jag siktat mot, säger löftet till lagsidan.

Att Frölunda låter juniorer ta en plats i A-laget är inget nytt. Under den gångna säsongen fick vi se löftet Ivar Stenberg som en nyckelspelare i Göteborgslaget där han gjorde succé. Nu satsar man på ungdomen på nytt.

Nu väljer klubben att skriva ett utvecklingskontrakt med 18-årige talangen Mads Kongsbak Klyvø.

– Mads är en spännande ung talang som vi vill jobba vidare med. Han är stor och skridskoskicklig och var en viktig kugge i U20-laget som gick till SM-final, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till klubbens sajt.

Kongsbak Klyvø kom till Frölunda inför säsongen 2023/2024 och varit en framstående spelare i klubbens U20-lag. Dansken har redan fått göra några SHL– och CHL-matcher för klubben och nu blir det fler.

– Spännande, det är ju det här jag siktat mot. Jag vill in i laget och etablera mig på den nivån, möjligheterna finns, säger talangen.

Kontraktet sträcker sig fram till våren 2028.

Förra sommaren valdes Mads Kongsbak Klyvø av Florida Panthers i fjärde rundan av NHL-draften.

