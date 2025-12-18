Petade forwarden lånas ut: ”Behöver få spela matcher”

Tobias Sjökvist har tagit den långa vägen vi Hockeyettan till elithockeyn och tog under fjolåret en plats i BIK Karlskoga. Den här säsongen har 30-åringen haft svårt att slå sig in i truppen och lånas nu ut till Nidaros Hockey i norska högstaligen.

– Det är ett bra sätt för honom att fortsätta utvecklas, säger sportchef Torsten Yngveson till klubbens hemsida.

Tobias Sjökvist. Foto: Jeanette Dahlström/Bildbyrån.

Efter tio säsonger och över 300 matcher i Hockeyettan lyckades Tobias Sjökvist slå sig in i Karlskoga under fjolårssäsongen. Då blev det sex poäng (3+3) på 44 matcher för den värmländska forwarden.

Den här säsongen har Sjökvist haft problem med att slå sig in i truppen och förtjäna speltid – därför lånas han ut till norska Nidaros Hockey över fem matcher. Planen är att 30-årigen ska återvända till Karlskoga den fjärde januari. Målet är att forwarden ska få mer speltid och ta steg i sin utveckling.

– Sjökvist behöver få spela matcher kontinuerligt och den här lösningen ger honom den möjligheten. Det är ett bra sätt för honom att fortsätta utvecklas, bygga rytm och komma tillbaka med viktiga minuter i benen, säger Karlskogas sportchef Torsten Yngveson.

Den här säsongen har Sjökvist noterats för två poäng (0+2) på 19 matcher. Nidaros ligger just nu sist i den norska högstaligan och har tagit en trepoängare på 26 spelade matcher.

