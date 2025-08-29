Björklöven har tidigare flörtat med klubblöse Linus Omark.

Men någon övergång verkar det inte bli.

– Just nu är han inte aktuell för spel hos oss, säger Per Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Linus Omark är inte aktuell för Björklöven menar Per Kenttä. Foto: Bildbyrån

Björklöven har stärkt sin trupp efter missräkning förra året och de tippas nu vara med och utmana rivalen MoDo om att gå upp till SHL.

Men ”Löven” är inte färdiga än. Hittills har bara Albin Lundin värvats för att förstärka forwardssidan, men Björklöven räknar med att stärka offensiven ytterligare innan premiären den 19 september.

– Jag har hela tiden sagt att det är målet och det är ingenting som ändrat det. Trupperna i SHL börjar väl sätta sig nästa vecka eller veckan därpå och då kan det börja röra på sig, före det tror jag inte det händer så mycket, säger sportchefen Per Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

I skrivande stund har Björklöven bara tolv forwards på seniorkontrakt inför den kommande säsongen. Därför anser Per Kenttä att de kommer att behöva förstärka med två namn innan truppen är klar.

– Målsättningen är att två till ska in, sedan får man se om det blir två nu direkt eller en senare. Men man får räkna med minst två till in. Sedan kan ju någon junior slå igenom också och då blir ingen gladare än mig om så är fallet.

Per Kenttä ger nytt besked om Linus Omark

Det kanske största namnet som finns tillgängligt på marknaden är Linus Omark som lämnade Luleå Hockey efter SM-guldet i våras, och Per Kenttä har tidigare öppnat dörren för Omark.

Det var i maj som Per Kenttä flörtade med Omark och möjligheten att värva honom till Björklöven. Men nu är ”Löven”-sportchefen tydlig med att Omark inte kommer att spela för klubben.

I stället uppges Linus Omark vara på väg till den allsvenska konkurrenten Södertälje.

