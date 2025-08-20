Uppgifter: Omark kan göra chockflytt – till svensk klubb

Linus Omark, 38, lämnade Luleå efter karriärens första SM-guld.

Nu kan stjärnforwarden stanna i Sverige – och skriva på för en hockeyallsvensk klubb.

Detta enligt uppgifter från Hockeynews.se.

Omark fick till slut vinna SM-guld. Foto: Bildbyrån

Karriären i Luleå Hockey är över för Linus Omark, en av klubbens stora legendarer.

38-åringen avslutade med sitt första SM-guld i våras och glädjen och tacksamheten över hur det slutade gick inte att ta miste på. Men samtidigt gjorde forwarden det klart snabbt – final sex mot Brynäs var den sista matchen i Luleå för hans del.

Linus Omark har flera gånger lämnat sitt Luleå för spel i KHL, NHL och i Schweiz. Men i Sverige har han bara spelat för en klubb.

”Du får ta det med Emil”

Nu kommer uppgifter från Hockeynews att Södertälje SK med Emil Georgsson i spetsen jobbar på att värva forwarden. De skriver att om övergången blir av, ansluter Omark senare än säsongsstarten. Att sajna honom ska kosta en del, uppemot två miljoner kronor, och det räknar man med ska kunna täckas av sponsorer.

Sajten har även pratat med den nye SSK-tränaren Andreas Johansson.

– Jag säger inget. Du får ta det med Emil (Georgsson, sportchef). Vi får se vad som händer, berättar han för Hockeynews.

Deras uppgifter gör gällande att klubben internt har stora förhoppningar om att det ska bli klart under hösten.

