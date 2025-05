Sportchefens dröm – värva Luleås guldhjälte: ”Bör ringa”

Björklöven har varit nära steget upp till SHL de senaste säsongerna men inte lyckats.

Nu förbereder Per Kenttä nästa säsongs trupp och hoppas på en drömvärvning – guldhjälten Linus Omark.

– Ett samtal kostar ingenting, säger Björklövens sportchef Kenttä till PT.

Linus Omark har redan bekräftat att han lämnar Luleå. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån.

Björklöven har de senaste sex säsongerna varit ett top-sex lag i Hockeyallsvenskan och även tagit sig långt i slutspelet. Bland annat har det blivit två finaler och en semifinal. Björklöven har dock saknat det sista som krävs för att ta klivet upp till SHL.



Efter att ha åkt ut mot AIK i kvartsfinalen trots en 3-1-ledning i matcher, får Björklöven nu börja om igen. Hittills har klubben förlängt kontrakten med fem spelare och tagit in Magnus Bogren som ny huvudtränare. Sportchefen Per Kenttä jobbar nu på att få in några nya spelare, där Luleås guldhjälte Linus Omark har kommit upp som kandidat.



— Vi har stött på varandra många gånger och kanske bör jag ringa honom. Ett samtal kostar ingenting. Linus ska säkert spela en säsong till men om det är hockeyallsvenskan vet jag inte, säger Kenttä till Piteå Tidning.

”Har fört en kort dialog”

Att Omark ska lämna Luleå står redan klart. Däremot är det inte bestämt om 38-åringen ska fortsätta spela hockey eller lägga skridskorna på hyllan. Utöver Omark har Kenttä intresse för en anan Luleå-spelare. Centern Albin Lundin kan komma att stärka Björklöven nästa säsong.



— Vi har fört en kort dialog och hört oss för om hans framtid. Men det är lite tidigt ännu, säger Kenttä.



I nuläget har Björklöven inte gjort klart med någon ny spelare och det återstår att se ifall någon av Luleås guldhjältar ansluter med Björklöven nästa säsong.