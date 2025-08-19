Södertälje byter lagkapten till den nya säsongen.

Henrik Eriksson petas ner till ass. kapten – och nyförvärvet Patrik Zackrisson tar i stället över ”C:et”.

– Vi var rörande överens om det, säger tränaren Andreas Johansson till LT.

Henrik Eriksson förlorar ”C:et” – som i stället går till Patrik Zackrisson. Foto: Bildbyrån

Patrik Zackrisson har hämtats till Södertälje som en prestigevärvning inför den kommande säsongen i HockeyAllsvenskan.

Nu står det också klart att 38-åringen blir ny lagkapten direkt i SSK. Tränaren Andreas Johansson förklarar valet att ge ”C:et” till Zackrisson.

– Det pratade vi ihop oss om i ledarteamet. Vi var rörande överens om det. ”Zacke” har ju varit kapten i Leksand i många år. Och han är en kille som kommer att spela i alla situationer, powerplay, boxplay, fem mot sex, sex mot fem. Därför känner jag att han fyller alla kriterier. Och det är därför vi har tagit hit honom. Hur han är både på och utanför isen, säger Johansson till Länstidningen Södertälje.

Beslutet innebär att profilen Henrik Eriksson förlorar rollen som lagkapten i SSK. Men han blir kvar i kaptensgruppen då han i stället kommer att ha ett ”A” på bröstet den kommande säsongen. Enligt Andreas Johansson var det inga konstigheter för 35-åringen att släppa ”C:et” till Patrik Zackrisson.

– Nej, nej. Man vill aldrig ta bort något från någon men jag har sagt till Hank att han är enormt viktig för mig, för oss. Han var en av dom första jag pratade med när jag tog jobbet. Han och jag vet var vi har varandra. Jag uppskattar den typen av attityd hos spelare. Dom gubbarna får driva det där tillsammans, säger SSK-tränaren.

Förutom Henrik Eriksson blir även Hampus Harlestam kvar som assisterande kapten. Ett annat nyförvärv inför årets säsong, Niklas Arell, får också ett ”A” på bröstet och ersätter därmed finländaren Olli Vainio som hade den rollen förra säsongen.

Source: Södertälje SK @ Elite Prospects