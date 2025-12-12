Västerås mardröm fortsätter – nionde förlusten i följd

Östersunds IK vann med 3–2 mot Västerås

Lukas Sagranden tvåmålsskytt för Östersunds IK

Nionde förlusten i följd för Västerås

Bortalaget Västerås ledde matchen mot Östersunds IK efter första perioden. I andra perioden fick Östersunds IK rejäl utdelning och vände matchen med tre raka mål och Västerås orkade aldrig resa sig. Till slut blev det 3–2 (0–1, 3–0, 0–1) i matchen i hockeyallsvenskan.

Lukas Sagranden gjorde två mål för Östersunds IK

Oscar Lawner gav Västerås ledningen efter 8.54 med assist av Patrick Guay.

Östersunds IK vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Östersunds IK:s mål gjordes av Lukas Sagranden 2 och Dennis Värmhed.

Efter 2.57 i tredje perioden reducerade Västerås till 3–2 genom Kim Rosdahl på pass av Carl Jakobsson och Konstantin Komarek. Men mer än så orkade Västerås inte med.

Resultatet innebär att Östersunds IK ligger kvar på åttonde plats och Västerås på 13:e plats i tabellen. Så sent som den 3 december låg Östersunds IK på 13:e plats i tabellen.

I nästa match möter Östersunds IK Oskarshamn hemma och Västerås möter Modo Hockey borta. Båda matcherna spelas onsdag 17 december 19.00.

Östersunds IK–Västerås 3–2 (0–1, 3–0, 0–1)

Hockeyallsvenskan, Östersund Arena

Första perioden: 0–1 (8.54) Oscar Lawner (Patrick Guay).

Andra perioden: 1–1 (30.22) Lukas Sagranden (Anton Klint, Alexander Anderberg), 2–1 (32.44) Dennis Värmhed (Isak Garfve, Alexander Anderberg), 3–1 (39.17) Lukas Sagranden (Linus Videll, Carl Holmner-Härgestam).

Tredje perioden: 3–2 (42.57) Kim Rosdahl (Carl Jakobsson, Konstantin Komarek).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Östersunds IK: 3-0-2

Västerås: 0-0-5

Nästa match:

Östersunds IK: IK Oskarshamn, hemma, 17 december 19.00

Västerås: Modo Hockey, borta, 17 december 19.00