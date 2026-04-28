Fortsätter värva – genombrottsbacken klar

MoDo-produkten Kevin Arvidsson kommer från en jättesäsong med Boden.

Nu är 24-åringen klar för spel i Östersunds IK.

Kevin Arvidsson i MoDo 2020. Foto: Bildbyrån

Den MoDo-fostrade backen Kevin Arvidsson var en absolut nyckelspelare i ett starkt Boden som tog sig till semifinal i Hockeyettans norra slutspel. Där föll man till slut mot Lindlöven som i sin tur förlorade mot Hudiksvall i tre raka matcher innan Hudiksvall förlorade finalen mot Visby/Roma.

Med 49 poäng på 46 matcher blev det Kevin Arvidssons överlägset starkaste säsong poängmässigt, efter att ha anslutit till Boden för fyra säsonger sedan. Tidigare har han gjort matcher för MoDo i Hockeyallsvenskan (21 till antalet) och även representerat Örnsköldsvik i Ettan.

Nu står det klart att han får en riktig chans i Hockeyallsvenskan då han är klar för Östersunds IK inför nästa säsong.

– Det känns riktigt bra att ha skrivit på för Östersund. Jag ser fram emot att komma igång med säsongen och fortsätta utvecklas tillsammans med laget. Det känns som att något bra är på gång, säger han till klubbens hemsida.

Haft koll länge: ”En allround-back”

Rasmus Aro, sportchef, säger att Arvidsson har tagit steg varje år.

– Vi scoutade Kevin redan inför den föregående säsongen och har fortsatt följa honom sedan dess. Han är en allround-back som tagit steg varje år i sin utveckling. Vi tror han kan anpassa sig snabbt till Hockeyallsvenskan och det blir kul att se honom i vår verksamhet.

Östersund och Rasmus Aro har börjat värva och efter Erik Flood i går har man nu presenterat sitt andra nyförvärv.

