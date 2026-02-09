Matchen avbröts: ”På väg till sjukhus”

Måndagens enda match i Hockeyallsvenskan avbröts tillfälligt efter första perioden. Oskarshamn– och Troja-spelarna kom inte ut efter sjukdomsfall på läktaren.

Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

”Matchen har tillfälligt avbrutits på grund av sjukdomsfall på läktaren. Matchen återupptas om möjligt”

När andra perioden mellan Oskarshamn och Troja/Ljungby var tänkt att sätta igång i Be-Ge Hockey Center under måndagen syntes ovanstående meddelade på jumbotronen. Ställningen 2–1 till hemmalaget stod därmed kvar, medan resten av publiken väntade på besked.

Tio minuter senare skrinnade spelarna ut för att återuppta mötet.

– Personen är omhändertagen och är på väg till sjukhus, uppdaterar sedan speakern i arenan.

Melker Eriksson och Herman Hansson hade gett IKO ledningen under första perioden, innan Troja/Ljungby svarade i powerplay genom Isak Salqvist. I andra periodens andra minut utökade sedan Skellefteå-lånet, Viggo Nordlund, till 3–1 för hemmalaget.

Matchen slutade 3–2 till Oskarshamn. Läs mer om den HÄR.