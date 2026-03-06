TV: Efter missen: ”Jag hoppas att den är solklar”

IK Oskarshamn hade allt i egna händer, och en 2–0-ledning mot AIK. Ändå missar man nu topp sex och får spela åttondel – efter en sen utvisning.

– Jag hoppas att den är solklar eftersom de tar den med tre minuter kvar i en så viktig match. Jag förutsätter det, säger huvudtränaren Jeff Jakobs till hockeysverige.se.

Jeff Jakobs ger sin syn på topp sex-missen i Oskarshamn. Foto: Simon Eld och TV4 (skärmdump).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Samtidigt som Mora plockade ut målvakten och gav Nybro chansen att knipa sista kvartsfinalplatsen, föll Oskarshamn mot AIK. 2–0 hade stått sig in i minut 54, men ändå förlorade man med 2–3 på Hovet. Inte minst efter att Kevin Karlsson tagit en utvisning med dryga tre minuter kvar att spela.

På reprisen såg det ut att vara en eftersläng bakom ena målet. Något som sedan följdes av 2–2 i powerplay för stockholmarna, innan 3–2 trillade in med 0.1 sekunder kvar. Oskarshamn som hade allt i egna händer inför nedsläpp får därmed spela en åttondel mot Almtuna istället.

– Ja det blev en väldig berg- och dalbana idag, så det är klart att det är tungt. Samtidigt är det inte hela världen. Vi har en ny chans om några dagar, så det gäller att inte gräva ett för stort hål, utan se framåt ganska snabbt. Man får deppa någon timme nu, och sen får man steppa upp och köra igen, säger huvudtränaren Jeff Jakobs.

Hur mycket har ni pratat om de där sekvenserna i slutet som blir avgörande?

– Det är klart att den blir avgörande, sista utvisningen där. Jag försökte se en repris på den, men har inte lyckats. Jag hoppas att den är solklar eftersom de tar den med tre minuter kvar i en så viktig match. Jag förutsätter det.

Sämst i ligan i boxplay: ”Jobbat hårt”

Att Oskarshamn skulle släppa in 2–2 i boxplay var inte heller särskilt förvånande. Detta då man avslutar grundserien med 72.94, vilket är sämst i ligan.

– Det har varit något vi har jobbat hårt med på slutet. Sen tycker jag att vi idag spelar några bra boxplay innan. Det är klart att det är tufft.

– Vi behöver få special teams som funkar precis som fem mot fem-spelet när det är slutspel, säger Jakobs.

