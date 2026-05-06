Många spelare har lämnat Leksand. Nu står det klart att publikfavoriten Oskar Lang stannar – han har nämligen skrivit på för tre nya säsonger.

— Resan vi har framför oss är något jag vill vara med på och det kommer bli ett hårt jobb, säger 29-åringen.

Oskar Lang jublar efter 2-0 under ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och Örebro den 21 februari 2026 i Leksand.

Oskar Lang har spelat hela sin karriär i Leksand och gjort över 500 matcher för klubben. Efter degraderingen till Hockeyallsvenskan står det nu klart att 29-åringen stannar i klubben. Forwarden har under de senaste säsongerna etablerat sig i SHL och även fått chansen i landslaget vid 39 tillfällen. Dessutom har han fått göra ett VM för Tre Kronor.

Nu är han klar för en fortsättning i dalaklubben.

— Oskar är en viktig kulturbärare med ett starkt hjärta för Leksands IF. Med sin höga arbetsmoral och sitt engagemang bidrar han i alla spelformer och sätter tonen i varje byte. Hans lojalitet och inställning gör honom till en förebild både på och utanför isen. Att Oskar väljer att stanna i klubben över en längre tid är ett tydligt och positivt signalvärde för den riktning vi tillsammans vill ta de kommande åren. Vi är mycket glada över att Oskar fortsatt kommer att vara en del av Leksands IF, säger sportchef Jesper Ollas i ett pressmeddelande.

Kontraktet gäller från och med nästa säsong och sträcker sig fram till 2029. Med det blir han en av nu elva spelare på kontrakt i A-laget. Det enda nyförvärvet hittills är Tyler Kelleher samtidigt som även en sådan som Marcus Gidlöf har förlängt sitt kontrakt. Sportchef Jesper Ollas har även valt att lyfta upp juniorerna Rocky Langvardt, Zaki Crookes, August Lissel och Jonas Lagerberg Hoen på A-lagskontrakt.

Oskar Lang kan den här säsongen klättra upp på topp tre-listan över flest spelade matcher för Leksand.

