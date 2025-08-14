Fick lämna Vimmerby – kliver ner i ettan

Efter ett år i Hockeyettan gick Oskar Hassel till Vimmerby.

Nu kliver han återigen ner i seriesystemet som sista pusselbit för Karlskrona.

– Han tillför värdefull erfarenhet från spel på högre nivåer, säger KHK:s sportchef Hampus Melén.

Oskar Hassel i Vimmerby. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

I mitten av juni kom beskedet från Vimmerby att man valt att inte förlänga samarbetet med Oskar Hassel. Detta trots att den 22-årige backen kommit in och hjälpt laget kvar i Hockeyallsvenskan under sin första säsong i tröjan.



”Nu skiljs våra vägar – men vilken klubb som än får dig härnäst, får en lagspelare av klass”, skrev klubben på sociala medier.



Nu står det klart att Hassel återigen kliver ner i Hockeyettan för att ta ny sats. Detta då Karlskrona presenterar den tidigare Rögle-spelaren som sista pusselbit inför Hockeyettan-säsongen.



– Oskar är en komplett tvåvägsback med sina främsta styrkor i skridskoåkningen och puckföringen. Med trygghet i puckföringen driver han spelet framåt och har en stark gapcontrol, vilket gör att han kan ligga tätt på motståndaren tidigt. Han tillför dessutom värdefull erfarenhet från spel på högre nivåer. Vi är glada att Oskar valt att fortsätta sin utveckling hos oss i Karlskrona HK. Kontraktet är skrivet över ett år, säger sportchefen Hampus Melén på lagets sajt.



Oskar Hassel har Åstorps IK som moderklubb, men slog sig sedan fram i Rögle BK:s juniorverksamhet. Därifrån blev det 28 ombytta matcher i SHL innan resan i Hockeyallsvenskan började med Kristianstad. Det var även därifrån han hämtades in till Vimmerby och sedan noterades för åtta poäng (4+4) på 46 grundseriematcher under 2024/25.

Source: Oskar Hassel @ Elite Prospects