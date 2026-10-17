Beskedet: Stängs av efter matchstraffet

Oscar Pentler.

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Almtunas forward Oscar Pentler stängs av i två matcher i Hockeyallsvenskan till följd av den knätackling han delade ut i gårdagens storförlust mot Oskarshamn .

Pentler fick matchstraff i 2–8-förlusten i Småland sedan han halvvägs genom den andra perioden träffade SHL-lånet Anton Malmström med en knätackling. Utöver avstängningen tilldöms även Pentler böter på 3 000 kronor.

"I samband med tacklingsögonblicket vrider Oscar Pentler sin kropp på så sätt att han leder tacklingen med sitt ben/knä. Träffen tar i motspelarens knäområde", skriver disciplinnämnden i sitt beslut.

Menar att det var en höfttackling

Almtunas sportchef Jonas Almtorp menar emellertid att Malmström hoppade undan i samband med tacklingen, vilket han anser att man behöver ta hänsyn till, och att tacklingen snarare var en höfttackling än en knätackling.

Det håller emellertid inte disciplinnämnden med om.

"Situationen kan inte förklaras på sätt Oscar Pentler genom sportchef gjort, att motståndaren hoppar undan tacklingen och att det är en höfttackling. Nämnden finner det alltså utrett att Oscar Pentler gjort sig skyldig till en kneeing", skriver nämnden.

Back fälls för filmning

För Almtuna innebär det att man tvingas klara sig utan Pentler i de nästkommande matcherna mot Mora och Vimmerby.

Vidare meddelar Svenska ishockeyförbundet i ett pressmeddelande att Visby/Romas back Janne Peltonen får 5 000 kronor i böter för en filmning i samband med gårdagens match mot BIK Karlskoga.