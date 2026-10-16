Succéspelarens nya show - i sanslösa krossen

Joel Svenssons succéhöst fortsätter. Foto: Bildbyrån.

Foto: BILDBYRÃ N

IK Oskarshamn stod för en sprudlande måluppvisning när Almtuna IS besöktes i Be-Ge Hockey Center på fredagskvällen. Trots att gästerna tog en tidig ledning genom Lukas Smith efter drygt en halvminut, vände Oskarshamn på steken och klev av isen med en storseger på hela 8–2.

Ville Svensson blev matchens stora hjälte för hemmalaget med sitt hattrick. Han kvitterade först till 1–1, innan han slog till två gånger om under den andra och tredje perioden. Övriga målskyttar för IKO var Calle Karlsson, Daniyal Dzhaniyev, Joel Svensson, Melker Eriksson och Herman Hansson, medan Jakob Ragnarsson tröstmålade för Almtuna i slutperioden.

Matchen kantades också av flera utvisningar, där gästernas Oscar Pentler åkte på ett matchstraff i mittperioden efter en knätackling.

I och med storsegern kliver IK Oskarshamn upp på en sjätte plats med 19 poäng, medan Almtuna ligger kvar på sjäunde plats i HockeyAllsvenskan med sina 18 poäng.

Matchfakta

IK Oskarshamn – Almtuna IS 8–2 (2–1, 3–0, 3–1)

Första perioden:

0–1 (01:31) Lukas Smith (Bruno Osmanis, Elias Degnell), 1–1 (02:08) Ville Svensson (Joel Svensson, Filip Sveningsson), 2–1 (17:07) Calle Karlsson (Axel Elofsson, Joel Svensson), spel i powerplay

Andra perioden:

3–1 (20:34) Daniyal Dzhaniyev (Melker Eriksson, Matthew Brown), 4–1 (31:32) Joel Svensson (Axel Elofsson, Manuel Ågren), spel i powerplay, 5–1 (34:53) Ville Svensson (Filip Sveningsson, Daniyal Dzhaniyev), spel i powerplay

Tredje perioden:

6–1 (41:04) Melker Eriksson (Daniyal Dzhaniyev, Filip Sveningsson), 7–1 (42:00) Herman Hansson (Albin Larsson, Theodor Hallquisth), 7–2 (45:05) Jakob Ragnarsson (Oskar Asplund, Charlie Forslund), 8–2 (47:26) Ville Svensson (Anton Malmström, Joel Svensson)

Skott: 31–16 (14–3, 9–6, 8–7)

Utvisningsminuter: IKO: 8 min. AIS: 31 min (inkl. 5+20 min matchstraff för Oscar Pentler).

Publik: 2 304 (Be-Ge Hockey Center)